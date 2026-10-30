La Liga MX se reanuda hoy: Horarios y dónde ver los partidos del viernes 30 de octubre

Viernes de futbol mexicano con tres partidos clave para la clasificación a la Liguilla. FC Juárez, Querétaro, Atlético San Luis, Atlas, Puebla y Pumas entran en acción. Rafael Márquez asistió al Gran Premio de la CDMX y elogió a Checo Pérez.

Todo está listo para que este viernes 30 de octubre comience una nueva jornada del futbol mexicano. Con tres partidos, hoy se pone en marcha la Fecha 15 del Apertura 2026, por lo que la Liguilla está cada vez más cerca de iniciar.

El FC Juárez, el Querétaro, el Atlético San Luis, el Atlas, el Puebla y los Pumas son los seis equipos que entran en acción. Los Bravos son los únicos que llegana la antepenúltima jornada sin ninguna opción de participar en la Fiesta Grande de la Liga MX. Con apenas cinco puntos sumados en 14 juegos, el conjunto fronterizo ya está eliminado en el torneo.

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Analizan las opciones de clasificación para la Liguilla

Mientras que los Gallos Blancos, los potosinos, los Zorros, La Franja y los felinos todavía tienen opciones de quedarse con uno de los ocho boletos. La escuadra rojinegra es la que está más cerca de alcanzarlo, pero necesita seguir sumando unidades para afianzarse en la zona de clasificación. Mientras que los otros cuatro deberán sumar de a tres para no despedirse del certamen, ya que se encuentran fuera de los primeros ocho sitios.

El Querétaro, el Atlético San Luis, el Puebla y los Pumas no se pueden dar el lujo de dejar más puntos en el camino, por lo que están obligados a ganar esta tarde-noche. Cabe resaltar que, de los tres compromisos que se disputarán este viernes 30 de octubre, solamente dos serán transmitidos, en nuestro país, por televisión abierta.

Además, dos de los partidos se jugarán en el mismo horario. Horarios y canales para ver EN VIVO HOY los partidos de la Liga MX FC Juárez vs Querétaro Fecha: Viernes 30 de octubre Hora: 19:00 Estadio: Olímpico Benito Juárez Transmisión: Azteca 7/FOX+/FOX One Atlético San Luis vs Atlas Fecha: Viernes 30 de octubre Hora: 19:00 Estadio: Libertad Financiera Transmisión: ESPN/Disney+ Premium/ViX Premium Puebla vs Pumas Fecha: Viernes 30 de octubre Hora: 21:00 Estadio:Cuauhtémoc Transmisión: Azteca 7/ESPN/Disney+ Premium Rafael Márquez se dio cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez para las primeras actividades del Gran Premio de la Ciudad de México, donde fue invitado de Sergio 'Checo' Pérez.

Rafael Márquez elogia a Sergio Pérez en Fórmula Uno

El ex futbolista mexicano habló sobre lo que significa Checo en la sociedad tricolor y alabó su trayectoria dentro de la Fórmula Uno.

'Para nosotros los mexicanos es un ídolo, una leyenda y pues que disfrute su Gran Premio', comentó el estratega del Tri. Este domingo, el volante tapatío cumple 300 grandes premios, por lo que hay una gran fiesta alrededor de él. Algo que también puede suceder este fin de semana es ver la coronación de Kimi Antonelli como campeón del mundo. Ante este hecho, Rafa también dio un par de declaraciones.

'Bueno, pues hemos visto que Mercedes está fuerte. Hoy podemos ver, yo creo que es nuevo campeón de esta temporada y pues bueno, creo que ya está casi totalmente decidido eso'. Márquez y Pérez compartieron unos minutos dentro de su hospitality de Cadillac, en la que se pudo observar tuvieron una plática muy amena.

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