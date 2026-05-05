La Liguilla de la Liga MX y la Champions League: Pasión y emoción en el fútbol

La Liguilla de la Liga MX y la Champions League están en su fase más emocionante, con partidos decisivos que prometen pasión y tensión. El clásico capitalino entre Pumas y América, así como el duelo entre Arsenal y Atlético de Madrid, son los focos de atención para los aficionados al fútbol.

La Liga MX está viviendo una de sus fases más emocionantes con la Liguilla en pleno desarrollo. Los aficionados al fútbol mexicano están expectantes por el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Clausura 2026 entre Pumas y América, que se disputará este fin de semana.

La serie está empatada 3-3 tras la gran reacción del equipo azulcrema en el Estadio Banorte, lo que promete un encuentro lleno de pasión y tensión. Christian Martinoli, reconocido comentarista de TV Azteca, ha solicitado un homenaje especial para Eduardo Lamazón, destacando su contribución al fútbol mexicano.

Por otro lado, la señal de Canal 7 confirmará la transmisión de este clásico capitalino, uno de los enfrentamientos más pasionales del fútbol mexicano, forjado a lo largo de los años. Los seguidores han mostrado su alegría en las redes sociales, anticipando un partido que promete ser épico.

Además, en el ámbito internacional, la Champions League también está en su recta final con las semifinales. El partido entre Arsenal y Atlético de Madrid, programado para el martes 5 de mayo, ha generado gran expectativa. Los aficionados podrán seguir este emocionante encuentro a través de diferentes canales, disfrutando de la alta calidad del fútbol europeo.

La pasión por el fútbol se vive en todas partes, desde las canchas mexicanas hasta los estadios europeos, uniendo a millones de seguidores en torno a este deporte





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