La Última Palabra descarta a Chivas y Monterrey en el Apertura 2026

Analistas de La Última Palabra niegan posibilidades de título a Chivas y Monterrey en el Apertura 2026, preferidos son América y Cruz Azul en la lucha final.

El torneo Apertura 2026 de la Liga MX se encuentra en sus etapas finales de la fase regular, intensificando la competencia por el título que actualmente ostenta Cruz Azul. En este contexto, los analistas del programa La Última Palabra han emitido un veredicto contundente al excluir a Chivas y Monterrey como candidatos reales a levantar la copa.

Aunque Chivas ocupa el segundo lugar en la clasificación general con 29 puntos bajo la dirección de Gabriel Milito, el equipo lucha por el liderato junto a América y Cruz Azul. Sin embargo, esta posición no ha convencido a la mesa de análisis del programa, quienes consideran que las posibilidades de éxito de Chivas son nulas para esta temporada.

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Opiniones de Hermosillo y Ortiz

Carlos Hermosillo fue explícito al declarar que ni Monterrey ni Chivas pueden coronarse campeones en este torneo. El ex delantero expresó su seguridad con la frase de que apostaría lo que fuera a que no ganarían, añadiendo que Monterrey ni siquiera tiene garantías de clasificar a la fase final.

Raoul Ortiz coincidió en su evaluación al afirmar que ninguno de los entrenadores, Matías Almeyda o Gabriel Milito, ganará el título. Ortiz reconoció que Milito está más cerca del éxito debido a la forma de juego actual de Guadalajara, pero insistió en que Chivas no vencerá en la Liga MX ni Monterrey tampoco.

Situación de Almeyda en Monterrey

El técnico Matías Almeyda enfrenta un desafío mayor en Monterrey, donde el equipo aún no ha logrado explotar plenamente su potencial. La prioridad inmediata para Almeyda es asegurar el acceso a la Liguilla, un objetivo que preocupa a la dirigición del Rayado.

Ortiz señaló que Almeyda tiene más poder de decisión en su directiva y que podría competir mejor en el futuro si se refuerza con buenos defensas o en competiciones de Concacaf. A diferencia de Monterrey, los dirigidos por Milito no sufren ansiedad por su clasificación y mantienen el foco en el campeonato.

Próximos encuentros clave

La fecha 16 del Apertura 2026 será decisiva para los equipos. Chivas visitará a León el 8 de noviembre para cerrar esta jornada. Tras el parón por la Fecha FIFA, el equipo recibirá a Cruz Azul en un duelo crucial que determinará los puestos de ambos conjuntos para la Liguilla.

Gabriel Milito dirige a Chivas en su tercer torneo, con la exigencia máxima de romper una sequía que se extiende desde el Clausura 2017. Aunque alcanzó cuartos de final y semifinales, siendo eliminado ambas veces por Cruz Azul, la presión por ganar el título sigue intacta en el Rebaño Sagrado.