La lucha contra las cláusulas abusivas en los seguros de salud en México

Un análisis sobre las trabas que enfrentan los pacientes ante aseguradoras que niegan servicios y la nueva iniciativa de ley que busca regular tarifas y garantizar coberturas justas.

La relación entre los usuarios y las compañías de seguros de salud en México ha alcanzado un punto crítico, caracterizado por una falta de transparencia y una vulnerabilidad constante para el paciente. Un problema recurrente es la negativa de las aseguradoras a cubrir enfermedades que no figuran explícitamente en sus catálogos restrictivos.

María Guadalupe Morales Moguel, abogada penalista especializada en daños y finanzas, ilustra esta problemática con el caso de una joven de 23 años que padeció temblor distal, una afección incapacitante. A pesar de contar con un seguro activo, la empresa se negó a cubrir los gastos médicos argumentando que el origen del trastorno era desconocido, intentando forzar un cambio de diagnóstico a temblor esencial. Cuando el médico no pudo certificar el origen del mal, la aseguradora deslindó responsabilidades, dejando a la paciente con una deuda hospitalaria inflada por las tarifas corporativas. Este escenario se repite con mayor frecuencia en las patologías de salud mental, como la depresión, que son sistemáticamente subvaloradas y excluidas de las coberturas integrales, dejando a los pacientes en un estado de indefensión total. Ante este panorama de abusos, el diputado Jericó Abramo Masso presentó una iniciativa de ley el pasado 8 de diciembre con el objetivo de reformar el sistema de seguros en el país. El proyecto busca modificar la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas para poner freno a un círculo vicioso donde las aseguradoras incrementan costos de forma arbitraria y los hospitales carecen de una regulación clara en sus precios. La propuesta incluye la obligación para los hospitales de publicar sus tarifas, facultar a la PROFECO para sancionar aumentos injustificados, y exigir que los incrementos anuales en las pólizas no superen la inflación más un margen controlado, especialmente para los adultos mayores. Se busca erradicar la práctica de expulsar a los clientes de la tercera edad mediante alzas tarifarias insostenibles, planteando incluso un modelo de fondo de ahorro tipo afore para amortiguar los costos a largo plazo. La iniciativa también ataca los cobros externos que los médicos realizan al ver que las aseguradoras ofrecen pagos paupérrimos, lo que obliga al usuario a pagar dos veces por el mismo servicio. Aunque la propuesta cuenta con el apoyo de diversas fuerzas parlamentarias, enfrenta una fuerte oposición por parte de las aseguradoras y los hospitales privados, quienes se culpan mutuamente por la inflación de precios. Las aseguradoras argumentan una labor social mientras trasladan la responsabilidad a los costos de los servicios hospitalarios, y estos últimos denuncian presiones para aplicar descuentos excesivos en procedimientos médicos. El diputado insiste en que este marco legal es vital para detener los robos y el maltrato hacia los pacientes, quienes actualmente terminan sin recibir el servicio por el que pagaron años atrás, convirtiendo el derecho a la salud en un negocio donde el asegurado siempre lleva las de perder





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