La lucha de Alpha en un mundo lleno de incertidumbre

La historia de Alpha es una reflexión sobre la juventud, la identidad y la condición humana en un mundo lleno de incertidumbre y miedo.

Alpha , una joven adolescente de 13 años, lucha por encontrar su lugar en el mundo en medio de tiempos turbulentos. Criada sola por su madre, se encuentra en una etapa llena de confusión y dolor mientras enfrenta la distante relación con su madre.

Su complicada vida cambia drásticamente luego de llegar del colegio, donde se había hecho un tatuaje en el brazo, lo que provoca miradas, rumores y el rechazo de sus compañeros. Estos comienzan a relacionarla con una enfermedad desconocida que empieza a generar miedo entre la sociedad.

A medida que la pandemia del SIDA se extiende por su ciudad y uno de sus padres enferma, Alpha se enfrenta a una realidad que no entiende del todo, pero que la obliga a ver la vida y la muerte desde una nueva perspectiva. La directora Julia Ducournau recibió una nominación por este filme a la Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes 2025.

El actor Tahar Rahim mencionó durante una entrevista que perdió alrededor de 20 kg para la filmación de la cinta. La historia de Alpha es una reflexión sobre la juventud, la identidad y la condición humana en un mundo lleno de incertidumbre y miedo





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