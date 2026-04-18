La Máquina Busca Resurgir ante Xolos; Canelo Álvarez con Posible Rival para Septiembre

Cruz Azul se enfrenta a Xolos en un partido vital para recuperar la confianza y escalar posiciones en la tabla general. Paralelamente, se rumorea un rival para Canelo Álvarez en septiembre, mientras Necaxa y Tigres se preparan para su duelo en la Jornada 15 de la Liga MX.

La Máquina cementera se prepara para un duelo crucial en el estadio Cuauhtémoc, recibiendo a los Xolos de Tijuana con la firme determinación de revertir su actual racha negativa y mantenerse en la pugna por los primeros puestos de la clasificación general. El equipo dirigido por Nicolás Larcamón atraviesa un período de turbulencia, evidenciado por una preocupante seguidilla de siete partidos consecutivos sin conocer la victoria en sus compromisos de Liga MX y Copa de Campeones de la Concacaf.

De estos encuentros, cinco han culminado en empate y dos en derrota, un balance que ha mermado la confianza del plantel. El golpe más reciente y significativo provino de su participación en la Concachampions, donde el miércoles pasado sufrieron una dolorosa eliminación a manos del Los Angeles FC. El marcador global de 4-1 en contra selló su destino en el torneo continental, un resultado que ha resonado con fuerza en el seno del club. Ante este panorama, la escuadra celeste se ve en la imperiosa necesidad de reencontrarse con la victoria, no solo para sumar puntos vitales en el torneo local, sino también para recuperar el impulso anímico indispensable de cara a la inminente Liguilla. La afición y el cuerpo técnico esperan una reacción contundente que marque un antes y un después en la temporada. Actualmente, el Cruz Azul se ubica en la tercera posición de la tabla general, una posición que se vio desplazada tras la reciente victoria de los Pumas sobre el Atlético San Luis. Sin embargo, una victoria en este cotejo contra Xolos no solo le permitiría al equipo cementero recuperar el segundo lugar en la clasificación, sino que también lo mantendría a una distancia prudente del actual superlíder del campeonato, las Chivas Rayadas del Guadalajara. La suma de tres puntos este fin de semana sería un bálsamo necesario para la moral del equipo y un mensaje claro a sus rivales de que aún tienen la capacidad de competir al más alto nivel y luchar por el título del Clausura 2026. La presión es alta, y el equipo sabe que no hay margen de error si desean alcanzar sus objetivos trazados. Paralelamente, en el ámbito del boxeo, la expectativa crece ante los rumores sobre un posible rival para Saúl Canelo Álvarez en su próxima contienda programada para el mes de septiembre. Aunque los detalles específicos aún no se han oficializado, las declaraciones de su entrenador, Eddy Reynoso, sugieren que las negociaciones estarían avanzando favorablemente. Esta noticia ha generado gran interés entre los aficionados al deporte de los puños, quienes aguardan con ansias el anuncio del oponente que enfrentará el campeón mexicano, deseando presenciar otro capítulo épico en la carrera de uno de los pugilistas más reconocidos a nivel mundial. La posibilidad de ver a Canelo Álvarez de regreso en el ring en una fecha tan esperada mantiene en vilo a la comunidad boxística internacional. Finalmente, es importante mencionar el encuentro que se llevará a cabo entre Necaxa y Tigres, correspondiente a la Jornada 15 del Clausura 2026 de la Liga MX. Este partido, que podrás seguir EN VIVO y ONLINE, promete ser un duelo emocionante para los seguidores de ambos equipos. La cobertura detallada del juego se encuentra disponible, permitiendo a los aficionados no perderse ningún detalle de las acciones sobre el terreno de juego, los goles y las jugadas destacadas de este importante compromiso del campeonato





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