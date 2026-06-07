La música de los mundiales ha cambiado significativamente en los últimos años. Los himnos oficiales ya no representan exclusivamente a la nación anfitriona, sino que buscan sonar al mundo entero. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero muchos investigadores y observadores coinciden en señalar un punto de inflexión: Sudáfrica 2010.

La música de los mundiales ha cambiado: de la identidad nacional a la diversidad global . Los himnos oficiales ya no representan exclusivamente a la nación anfitriona, sino que buscan sonar al mundo entero.

La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero muchos investigadores y observadores coinciden en señalar un punto de inflexión: Sudáfrica 2010. En ese mundial, la música desempeñó un papel fundamental en la construcción de la identidad sonora de la nación anfitriona, y se convirtió en el himno mundialista más exitoso de la era moderna.

La FIFA había encontrado una fórmula para construir identidad colectiva, generar pertenencia y producir experiencias compartidas entre personas que no necesariamente comparten idioma, nacionalidad o cultura. Los eventos masivos utilizan la música para construir identidad colectiva, generar pertenencia y producir experiencias compartidas entre personas que no necesariamente comparten idioma, nacionalidad o cultura. Documenta cómo los primeros himnos mundialistas estaban estrechamente vinculados a artistas y estilos locales, mientras que las ediciones recientes privilegian colaboraciones internacionales y ritmos globales.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá parece confirmar definitivamente el cambio. De acuerdo con, el objetivo declarado es representar la diversidad cultural del torneo y de las 48 selecciones participantes. El evento cuenta con una banda sonora propia, integrada por artistas de múltiples países y géneros. Resulta difícil imaginar una mejor demostración de cómo han cambiado las cosas.

Hace décadas, los himnos del Mundial buscaban sonar al país anfitrión. Hoy buscan sonar al mundo entero. Y todo indica que la FIFA descubrió esa fórmula en Sudáfrica 2010. Desde entonces, no ha dejado de perfeccionarla.

La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero muchos investigadores y observadores coinciden en señalar un punto de inflexión: Sudáfrica 2010. En ese mundial, la música desempeñó un papel fundamental en la construcción de la identidad sonora de la nación anfitriona, y se convirtió en el himno mundialista más exitoso de la era moderna.

La FIFA había encontrado una fórmula para construir identidad colectiva, generar pertenencia y producir experiencias compartidas entre personas que no necesariamente comparten idioma, nacionalidad o cultura. Los eventos masivos utilizan la música para construir identidad colectiva, generar pertenencia y producir experiencias compartidas entre personas que no necesariamente comparten idioma, nacionalidad o cultura. Documenta cómo los primeros himnos mundialistas estaban estrechamente vinculados a artistas y estilos locales, mientras que las ediciones recientes privilegian colaboraciones internacionales y ritmos globales.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá parece confirmar definitivamente el cambio. De acuerdo con, el objetivo declarado es representar la diversidad cultural del torneo y de las 48 selecciones participantes. El evento cuenta con una banda sonora propia, integrada por artistas de múltiples países y géneros. Resulta difícil imaginar una mejor demostración de cómo han cambiado las cosas.

Hace décadas, los himnos del Mundial buscaban sonar al país anfitrión. Hoy buscan sonar al mundo entero. Y todo indica que la FIFA descubrió esa fórmula en Sudáfrica 2010. Desde entonces, no ha dejado de perfeccionarla





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