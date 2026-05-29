La magia especial de 'El día de la revelación': la crítica internacional elogia a Spielberg

La película 'El día de la revelación' de Steven Spielberg ha generado una gran expectación entre la prensa internacional. Con un elenco repleto de estrellas, el cineasta de 79 años retoma uno de los temas que más le ha interesado en su filmografía: los aliens.

La película 'El día de la revelación' de Steven Spielberg ha generado una gran expectación entre la prensa internacional. Con un elenco repleto de estrellas, el cineasta de 79 años retoma uno de los temas que más le ha interesado en su filmografía: los aliens.

A dos semanas del estreno, la crítica especializada ya ha visto la película y ha lanzado elogios hacia su regreso al cine de ciencia ficción. La película mezcla persecución, romance y misterio, todo envuelto en una maravilla de ciencia ficción. La actriz Emily Blunt es destacada por su interpretación, que podría conseguir atención en la próxima temporada de premios.

'El día de la revelación' es una película que no debes perderte, especialmente si eres fanático de la ciencia ficción o de la obra de Steven Spielberg





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