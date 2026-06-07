La maldición del quinto partido: México y su búsqueda desesperada por superar los Octavos de Final en los Mundiales

Desde 1986, México no logra avanzar más allá de los Octavos de Final en una Copa del Mundo. Este análisis recorre las eliminaciones más dolorosas, los patrones repetitivos y la presión que llega con el Mundial 2026 como anfitrión, donde el Tri tendrá su última gran oportunidad para romper la maldición.

La Selección Mexicana arrastra una de las heridas más profundas de su historia mundialista: la imposibilidad de superar los Octavos de Final desde México 1986.

A lo largo de décadas, el llamado quinto partido se ha convertido en una barrera psicológica, deportiva y emocional que el Tri no ha logrado cruzar. Desde aquella histórica serie penalti ante Alemania en el Estadio Universitario, hasta las eliminaciones dolorosas en Estados Unidos 1994, Francia 1998, Corea-Japón 2002, Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, el patrón se repite: errores defensivos, penales polémicos, descuidos fatales o la genialidad inesperada del rival han truncado el sueño de instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta.

A pesar de contar con generaciones competitivas y futbolistas de alto nivel, México no ha encontrado la consistencia necesaria para sostener un resultado favorable, evitar el error clave o asestar el golpe definitivo en los momentos críticos. La eliminación más humillante llegó en 2002 ante Estados Unidos, while la más simbólica quedó grabada en 2014 con el no era penal sobre Arjen Robben que sepultó la ilusión tras el golazo de Giovani dos Santos.

Argentina también se erigió como verdugo recurrente, con Maxwell Rodríguez y las desatenciones defensivas como causas principales del fracaso. La maldición del quinto partido se ha transformado en una obsesión nacional, alimentada por la cercanía constante a la hazaña y la incapacidad de concretarla. Ahora, el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, ofrece una oportunidad histórica.

Como anfitrión, el Tri jugará con el impulso de su gente pero también con una presión enorme: dejar de participar con nostalgia y empezar a competir con autoridad. La afición está cansada de las excusas, de la jugada polémica, del penalti, del error grosero y de la eliminación temprana. La pregunta que resuena con fuerza es: ¿podrá la Selección Mexicana romper al fin la maldición del quinto partido?

La respuesta definirá si por fin se cruza esa línea que separa la frustración del verdadero éxito mundialista





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