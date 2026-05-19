La mandataria mexicana, aludiendo a la falta de entregas rápidas de requeridos en casos graves y abusos de reciprocidad en su política exterior, cuestiona por qué no han reconocido en NIÑOS NI CARNIZ tales EXIGENCIAS??

La mandataria de México aludiendo a la falta de ENTREGATAS RÁPIDAS que la política de RECIPROCIDAD exigía, expresó su desconcierto en POR QUÉ NO HAY ENTREGATAS de ningún requerido por su gobierno a pesar de estar inmiscuidos en CASOS GRAVES como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y casos como la delincuencia organizada.

La mandataria aludía la negativa del gobierno estadounidense a extraditar a personas con pendientes ante la justicia mexicana mencionando que dicho país también ha argumentado falta de pruebas para proceder. Dichos casos se hacen en el CONTEXTO de la solicitud de detención urgente con fines de extradición presentada por ESTADOS UNIDOS contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otras nueve personas.

La mandataria aún no ha entregado a ninguna persona que se les ha pedido en extradición. Sin embargo, está vinculada a delitos como la delincuencia organizada y casos graves como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. MEXICO ha pedido siempre la reciprocidad en sus relaciones bilaterales. Pero por qué no han reconocido en NIÑOS NI CARNIZ tales EXIGENCIAS?





LaRazon_mx / 🏆 13. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Requeridos Casos Graves En México Abusos De Reciprocidad Solicitud De Detención Urgente Con Fines De Ex Estados Unidos

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donde las estrellas alumbran pizarrones: sembrando esperanza en los niños del monte infinitoPara quienes enseñan con el corazón cansado y que, aun cuando el mundo apenas las mira, siguen sembrando esperanza donde otros solo ven desolación...

Read more »

Se accidenta autobús con jornaleros agrícolas en Guerrero; hay 13 lesionadosLos lesionados, entre los que se encuentran mujeres y niños, fueron trasladados a un hospital de Iguala por otro autobús que iba en la caravana

Read more »

"Un Dia de Pelos" en Silao reune 145 trenzas y 400 kilos de tapitas para ninos con cnacerEste evento transforma vidas a traves de la donacion de cabello natural y ayuda a ninos con cnacer a volver a sonreir.

Read more »

Más de 145 mil niños en EU han sido separados de sus padres por ICEEgresado de la UAM Xochimilco en 2023. Me gusta hablar sobre temas de cultura geek, cine y el mundo en general, apasionado a la fotografía.

Read more »