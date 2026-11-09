La Mansión VIP 2: Integración del Cuarto Barullo y primeras dinámicas

Conoce a los integrantes del Cuarto Barullo en La Mansión VIP 2, la dinámica que dividió a los 16 participantes y los beneficios inicia asignados a João Ferreira y Jorjais.

La segunda temporada del reality show virtual La Mansión VIP, emitido por la plataforma HotSpanish, comenzó este domingo con una dinámica que dividió a los 16 participantes en dos bandos opuestos. El sorteo aleatorio determinó el alojamiento de cada personalidad de Internet entre el Cuarto Barullo y el Cuarto Ruletix, estableciendo las primeras alianzas y rivalidades del programa.

Integrantes del Cuarto Barullo

El Cuarto Barullo agrupa a personalidades con alta expectativa de victoria, incluyendo a Karely Ruiz, Doña Alegría, Paolita Suárez, Abel Robles, Rod Contreras, Edwin Mendoza y Odette Orlena. Este grupo también cuenta con la participación de Dani Flow, quien abandonó la convivencia poco después de su ingreso, dejando incompleta la lista original de habitantes.

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Origen y patrocinio de la marca

La denominación del Cuarto Barullo proviene de una marca de licor con tequila impulsada por HotSpanish, que mezcla tequila blanco con sandía y un toque picante. Los habitantes del programa han sido vistos consumiendo este producto patrocinado durante la transmisión, integrando la publicidad en las interacciones diarias de la convivencia.

Dinámica de beneficios iniciales

Una dinámica adicional asignó ventajas competitivas a tres participantes específicos mediante azar. João Ferreira obtuvo el poder de sentencia para poner en riesgo a un compañero, mientras que Jorjais recibió inmunidad por una semana. Dani Flow acumulado 500 puntos utilizables en la dinámica La Segunda Temporada.

Visibilidad en YouTube HotSpanish

La temporada se transmite de manera gratuita y continua 24/7 a través del canal de YouTube HotSpanish Vlogs. El formato permite a la audiencia seguir la convivencia en tiempo real, ofreciendo acceso directo a las interacciones entre los 16 habitantes y los desarrollos diarios del reality show virtual.