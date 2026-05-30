La marca presenta su nueva identidad visual en México

La marca ha presentado su nueva identidad visual en México, apostando por tecnología, nostalgia y una conversación más cercana con las nuevas generaciones. La noche reunió a medios, creadores de contenido, líderes de opinión y personalidades en una experiencia inmersiva enfocada en innovación, bienestar femenino y nostalgia contemporánea.

La marca presentó una nueva identidad visual en México, apostando por tecnología , nostalgia y una conversación más cercana con las nuevas generaciones. Durante una celebración en el WTC Ciudad de México, la firma presentó oficialmente su nueva identidad visual y compartió cómo busca evolucionar hacia una marca más moderna, tecnológica y conectada con las nuevas generaciones.

La noche reunió a medios, creadores de contenido, líderes de opinión y personalidades en una experiencia inmersiva enfocada en innovación, bienestar femenino y nostalgia contemporánea. Bajo el concepto "Nueva desde siempre", la marca asegura que esta evolución representa algo más profundo que un simple rediseño visual. Ha evolucionado constantemente para responder a las necesidades de sus consumidoras y a los cambios culturales de cada momento, explica la marca.

"La innovación no solamente está en la tecnología, sino también en la manera en la que desarrollamos productos, contamos historias y construimos conexiones emocionales". Esta idea surgió directamente después de escuchar a sus consumidoras en redes sociales.

"Veíamos constantemente conversaciones donde nos pedían: 'tráelo de vuelta', 'lo recuerdo perfecto' o 'recréenlo'. Ahí entendimos que había una conexión emocional muy vigente con la marca". Por ello, esta nueva etapa apuesta por una comunicación más aspiracional y culturalmente relevante, entendiendo que hoy las conversaciones sobre tecnología y nostalgia contemporánea valoran mucho más la individualidad, la autoexpresión y las marcas con las que realmente se sienten conectadas.

La conducción del evento estuvo a cargo de Tania Rincón, mientras que el conversatorio principal reunió a figuras como Maca Carriedo, Katia Itzel García, Mamen Díaz y Olimpia Coral, quienes hablaron sobre cómo distintas mujeres están transformando conversaciones en México desde diferentes espacios. Además de hablar sobre esta nueva etapa, la marca también recordó algunos de los hitos que han marcado su historia dentro de la industria cosmética, como vender tres labiales por segundo y 13 perfumes por minuto a nivel mundial, ser una de las primeras compañías en estabilizar ingredientes como vitamina C y retinol dentro de productos cosméticos, y convertirse en pionera en eliminar las pruebas en animales.

La marca busca dar herramientas más digitales a sus consultoras para fortalecer la conexión con sus clientas y ampliar su alcance en un entorno donde la digitalización es cada vez más importante





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