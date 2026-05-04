La Met Gala se prepara para una noche de glamour y controversia

La Met Gala, el evento benéfico más importante de Nueva York, recaudó 42 millones de dólares y presenta una exposición que explora la relación entre la moda y el arte, con la presencia de Beyoncé, Venus Williams y Nicole Kidman. La participación de Jeff Bezos como patrocinador ha generado polémica.

La Met Gala , el evento social más esperado de Nueva York, se prepara para recibir a las celebridades más destacadas de Hollywood, la música, el deporte y la moda este lunes.

La gala benéfica, que se celebra en el Museo Metropolitano de Arte, tiene como tema central este año la intersección entre la moda y el arte, bajo la consigna 'La moda es arte'. Este año, la Met Gala ha logrado una recaudación de fondos récord, alcanzando los 42 millones de dólares, superando los 31 millones recaudados en 2025.

La gala no solo es un evento de recaudación de fondos para el Instituto del Traje, sino también un espectáculo mediático donde las estrellas compiten por lucir los atuendos más espectaculares y creativos. La exposición que acompaña a la gala, 'El arte del vestuario', yuxtapone piezas de alta costura con obras maestras de la pintura y la escultura, buscando establecer una equivalencia entre ambas disciplinas artísticas.

El comisario del Instituto del Traje, Andrew Bolton, ha enfatizado la importancia de eliminar las jerarquías entre las diferentes formas de expresión artística, incluyendo la moda, la pintura, la escultura y la fotografía, así como entre los diferentes tipos de cuerpos. La presencia de Beyoncé, quien regresa a la Met Gala después de una década, junto con Venus Williams y Nicole Kidman como copresidentas, añade un atractivo especial al evento.

Anna Wintour, directora editorial global de Vogue, supervisa la gala por trigésimo año consecutivo, consolidando su posición como la máxima autoridad en el mundo de la moda en Estados Unidos. Sin embargo, la edición de este año no ha estado exenta de controversia. La participación de Jeff Bezos y Lauren Sanchez Bezos como patrocinadores principales y copresidentes honorarios ha generado protestas y llamados al boicot, con críticos que consideran que el evento es una ostentosa exhibición de riqueza.

Un grupo llamado 'Everyone Hates Elon', originario del Reino Unido, ha liderado la campaña de oposición, argumentando que la presencia de multimillonarios en el evento es inapropiada. Wintour ha defendido la participación de la pareja Bezos, afirmando que han demostrado su compromiso con la filantropía a través de su apoyo al evento.

La Met Gala, que se organizó por primera vez en 1948, ha evolucionado a lo largo de las décadas, pasando de ser una fiesta exclusiva para la alta sociedad neoyorquina a convertirse en una pasarela global para los ricos y famosos, gracias a la visión de Anna Wintour. La exposición 'El arte del vestuario' explorará la representación del 'cuerpo vestido' en el arte a lo largo de la historia, ofreciendo una perspectiva innovadora sobre la relación entre la moda y la cultura.

La muestra presentará combinaciones sorprendentes, como un diseño de Saint Laurent junto a los 'Lirios' de Van Gogh, o un vestido de John Galliano para Maison Margiela junto a una estatua antigua, desafiando las convenciones y fomentando el diálogo entre diferentes formas de expresión artística. La gala promete ser una noche inolvidable, llena de glamour, creatividad y controversia, consolidando su posición como el evento de moda más importante del año.

La expectativa es alta para ver cómo las celebridades interpretarán el tema 'La moda es arte' y qué mensajes transmitirán a través de sus atuendos. La Met Gala no solo es una celebración de la moda, sino también una plataforma para la expresión artística y la reflexión social





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