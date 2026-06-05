La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo ha sido detectada en Texas, lo que amenaza a la industria ganadera estadounidense por primera vez en más de medio siglo.

La mosca del gusano barrenador del Nuevo Mundo amenaza a la industria ganadera estadounidense por primera vez en más de medio siglo. La infestación se descubrió en un ternero de tres semanas en La Pryor, Texas , y se cree que las moscas mortales se detectaron en México a finales de 2024.

Los funcionarios federales y estatales han trabajado para evitar que el parásito llegara a Texas, pero la mosca ha logrado infestar el estado. La mosca del gusano barrenador es una plaga anual para los ganaderos durante la temporada de calor, y su presencia puede causar pérdidas significativas para la industria ganadera.

Los científicos y los grupos ganaderos dicen que las heridas infestadas desprenden mal olor y causan a los animales mucho dolor o la muerte si la infestación no se trata. Los funcionarios agrícolas se apresuraron a señalar que la mosca no infesta los alimentos, pero la propagación de la mosca ha afectado gravemente a la industria cárnica mexicana.

La secretaria de la USDA, Brooke Rollins, cerró los puertos de entrada a lo largo de la frontera a las importaciones de ganado en julio de 2025 para evitar que la mosca llegara a Texas. México ha confirmado miles de infestaciones, y Rollins ha argumentado que el gobierno de ese país no ha hecho lo suficiente para controlar el movimiento de animales dentro del país.

La propagación de la mosca se debe en gran medida al cambio climático, que está permitiendo que las temperaturas cálidas expandan la franja geográfica de hábitat adecuado hacia el norte. Los científicos dicen que las olas de frío que antes controlaban las poblaciones dispersas en las regiones marginales del norte son cada vez más raras y menos severas, lo que elimina un control biológico natural sobre la migración de las moscas hacia el norte





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