La multiculturalidad se impone en la apertura del Mundial 2026 en EU

La apertura del Mundial 2026 en EU fue un espectáculo de música y cultura que convirtió la multiculturalidad en su eje central. La ceremonia contó con la participación de artistas de diferentes países y estilos musicales, incluyendo hip hop, k-pop, afrobeats, pop y acentos latinos.

La apertura del Mundial 2026 en EU convirtió la multiculturalidad en su eje central, con hip hop, k-pop, afrobeats, pop y acentos latinos. Katy Perry , acompañada de Tius Luka, cautivó con su interpretación de 'Wonder', mientras que la tailandesa Lisa y la brasileña Anitta unieron sus voces en 'Goals'.

La ceremonia también jugó con la historia al mostrar sobre el campo a un actor asiático vestido como miembro del Ejército Continental, con un uniforme dorado en alusión a la Copa del Mundo. Una banda de guerra, con atuendos rojos y azules, tomó posición sobre una tarima blanca que mostraba al centro una representación geográfica de Estados Unidos en azul intenso.

Luego, una nueva ráfaga de pirotecnia marcó el cambio de ritmo, al aparecer un enorme 'LA' rojo y llegar la siguiente línea de ataque. La cantante de 41 años se lució con un vestido plateado para interpretar 'Wonder', acompañada por el niño noruego. Fue el cierre más vistoso de una ceremonia global, aunque dejó una sensación parecida a la de las otras aperturas, con un espectáculo que pudo haber ido más lejos





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