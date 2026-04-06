La NASA revela imágenes inéditas del lado oculto de la Luna: Un mundo diferente y enigmático

La misión Artemis II de la NASA comparte imágenes sorprendentes del lado oculto de la Luna, revelando su asimetría geológica, su oscuridad y su potencial científico. Astronautas describen la experiencia como 'la soledad definitiva' y se maravillan por las vistas únicas.

Durante milenios, la humanidad ha vivido bajo la ilusión de un conocimiento completo sobre la Luna , contemplando siempre la misma faz adornada por mares de lava petrificada y cráteres. Sin embargo, tras esa pátina plateada, se esconde un mundo radicalmente diferente, un hemisferio denominado el lado oculto , que no es oscuro por la falta de luz solar, sino por la posición del astro.

En la actualidad, mientras los astronautas de la misión Artemis II se maravillan ante la inmensidad del satélite, la NASA ha compartido imágenes inéditas de esta cara lunar inexplorada, revelando un enigma que ha perdurado hasta ahora. La asimetría geológica del lado oculto es lo que más sorprende. Mientras el lado que observamos desde la Tierra presenta una relativa suavidad, marcado por oscuros 'mares' de basalto, el lado posterior exhibe una historia oculta del sistema solar. Es un terreno accidentado, con una corteza gruesa saturada de cráteres, evidenciando que, al carecer de las extensas planicies de lava del lado visible, el lado oculto se manifiesta como un registro fósil intacto de los impactos de asteroides que moldearon nuestro entorno hace miles de millones de años. \La NASA ha desvelado que este lado del astro es sumamente oscuro. Victor Glover, piloto de la nave Orion en la misión Artemis II, lo describe como 'un muro totalmente negro'. 'Es muy interesante de ver', comenta, agregando que 'hay mucha oscuridad en la cabina ahora mismo'. El valor científico del lado oculto no reside solo en su superficie, sino también en lo que bloquea: la inmensa masa lunar actúa como un escudo natural. En este hemisferio, las señales de televisión, el Wi-Fi y las señales de radar terrestres desaparecen por completo. Los astronautas notaron una zona distintiva en las tierras altas, con tonalidades marrón-café y algunas áreas verdes, incluso con una forma semejante a un trozo de pastel, calificándola de única. Este lugar, el más silencioso del sistema solar cercano, no es únicamente una curiosidad geográfica, sino que podría ser un depósito de respuestas a las incógnitas que la ciencia aún intenta desentrañar. Cuando los tripulantes de Artemis II sobrevolaron esta región, experimentaron lo que los astronautas del Apolo denominaron 'la soledad definitiva'. Al perder el contacto radial con Houston, se convirtieron en los seres más aislados del universo.\En una entrevista, catalogada por la NBC como la realizada 'a mayor distancia en la historia', la astronauta Christina Koch expresó su asombro y gratitud por presenciar la cara más distante del satélite natural de la Tierra mientras compartían el micrófono que flotaba en la nave Orión. 'Anoche, tuvimos nuestra primera vista del lado lejano de la Luna y fue absolutamente espectacular, y hay algo en tus sentidos que te dice que no es la Luna que estoy acostumbrada a ver', relató. 'Efectivamente, tomamos nuestra información de navegación lunar y la comparamos, y dijimos: ese es el lado oscuro', añadió la primera mujer que viaja a la Luna en una de las misiones más diversas de la NASA, integrada por el piloto afroamericano Victor Glover, el canadiense Jeremy Hansen y el comandante Reid Wiseman. Durante la entrevista, a unos 287.000 kilómetros de la Tierra, los astronautas bromearon sobre la pérdida de la noción del tiempo, preguntando si era sábado en nuestro planeta. Los astronautas de Artemis II, la primera misión que orbitará la Luna en más de 50 años, mostraron su agradecimiento por esta oportunidad, maravillados por las vistas desde la nave Orión. 'El hecho de que solo cuatro de nosotros podamos estar aquí te pone de rodillas', comentó el canadiense. 'Es increíble que nosotros, en 1972, estuviéramos aquí arriba, y ahora ver lo difícil que es esto y lo duro que está trabajando el equipo para poder ver la Luna, ver la Tierra y saber que estamos entre esos dos cuerpos celestes. Y puedes verlo cuando miras por la ventana. Es realmente impresionante estar aquí arriba cuando miras la Luna hacia la que te diriges y la ves cada vez más cerca', indicaron. La tripulación se prepara para fotografiar la cara oculta de la Luna con el apoyo de una veintena de controladores desde el centro de la misión de la NASA en Houston, desde donde la NBC realizó la entrevista. La NASA enfatizó que están construyendo 'sobre el trabajo de los gigantes que comenzaron esto en la era Apolo'. El lado oculto de la Luna, ya no es un espacio de sombras y leyendas, ahora es una realidad revelada a la humanidad, abriendo paso a nuevas misiones que podrían ir aún más allá de lo logrado por los integrantes de Artemis II





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