La Nevería Susana: Tradición y Magia en Salvatierra

La Nevería Susana, un negocio tradicional en el centro de Salvatierra, se mantiene gracias a sus deliciosas nieves y malteadas, así como al peculiar servicio de su propietario, Ricardo Trejo. Además de sus postres, Ricardo ofrece espectáculos de magia gratuitos para los visitantes, lo que ha convertido a este establecimiento en un lugar único e inolvidable.

La Nevería Susana , ubicada en el centro de Salvatierra , es un negocio tradicional que se mantiene gracias a sus deliciosas nieves, malteadas y el peculiar servicio de su propietario, Ricardo Trejo.

Este establecimiento es conocido por sus productos clásicos como las malteadas de fresa, vainilla y chocolate, así como por sus nieves, paletas de cajeta y el famoso 'flotante', preparado con nieve de limón y refresco de cola. Además de sus postres, Ricardo Trejo mantiene viva la tradición de la Nevería Susana con espectáculos de magia para los visitantes, los cuales realiza de manera gratuita simplemente por gusto y entretenimiento.

El servicio en bicicleta sigue siendo uno de los rasgos distintivos de la Nevería Susana en Salvatierra. Este negocio abre todos los días de la semana, en un horario de 8 de la mañana a 10 de la noche, y se conserva como uno de los negocios clásicos y más reconocidos del centro de Salvatierra





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