La Nueva Escuela Mexicana se ha convertido en un plan educativo federal que está siendo implementado en México a través de diferentes niveles y modalidades. "La Nueva Escuela Mexicana" ha sido establecida con el objetivo de mejorar la calidad y la equidad del sistema de enseñanza. El plan propone la realización del tercer ciclo escolar dentro de los primeros tres años tras el preescolar.

Una vez superada la discusión sobre el calendario escolar , lo realmente importante es generar las condiciones para que los alumnos mexicanos ingresen a tiempo al sistema educativo y no interrumpen sus trayectorias académicas, exponen; además, destacan la necesidad de evaluar la implementación de la Nueva Escuela Mexicana .

La Nueva Escuela Mexicanaes un plan educativo federal que se implementa a nivel nacional con la finalidad de mejorar la calidad y equidad del sistema de enseñanza. La cuestión es que la Yeni Escuela Mexicana aún no está por concluir el tercer ciclo escolar y de acuerdo con la directora de Monitoreo de Indicadores Educativos de Mexicanos Primero, Teresa Gutiérrez Cortés, el frustrado intento de modificar el calendario escolar dejó una lección muy importante: en educación, el tiempo efectivo de aprendizaje que hay en un sistema educativo donde las trayectorias escolares ya son profundamente frágiles y en el que a los tres años, como debería ser, sino que lo hacen después.

Los expertos exponen la importancia de garantizar que los alumnos no interrumpen sus trayectorias educativas y que los ambientes de aprendizaje sean los adecuados. Conclusiones: No exigir el cumplimiento del calendario escolar, la asistencia a la escuela y las evaluaciones no hace sino apoyar a quienes tienen carencias, sino al contrario, mientras que una visión progresista que no exige el cumplimiento del calendario escolar está mal entendida y cree que no exigir el cumplimiento del calendario escolar, la asistencia a la escuela y las evaluaciones es un acto de apoyo a quienes tienen carencias, pero el efecto es totalmente contrario, por lo que se debe apoyar más a quienes asisten a la escuela de manera más significativa.

A esto hay que agregar que diferentes estudios han demostrado que los alumnos con más bajo rendimiento escolar cuentan con una educación media superior que quienes mantienen unos buenos promedios y que son variables como pobreza y la... (etc





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