La nueva ofensiva de Estados Unidos contra el Cártel del Noreste

Estados Unidos intensifica su lucha contra el Cártel del Noreste, una de las organizaciones criminales más violentas en la frontera con México, tras designarlo como grupo terrorista.

Tras el debilitamiento operativo y financiero de los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, Estados Unidos ha puesto su mira en el Cártel del Noreste, la sanguinaria escisión de Los Zetas liderada por la familia Treviño Morales .

Este grupo ejerce el narcoterror en la frontera con Texas, particularmente en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Desde que fue designado como organización terrorista por el presidente Donald Trump en febrero de 2025, las agencias de seguridad y dependencias financieras estadounidenses incrementaron su ofensiva contra la estructura operativa del grupo criminal y sus principales líderes, como los hermanos Miguel Ángel, Z-40, y Óscar Omar Treviño Morales, Z-42, quienes fueron extraditados después de más de una década de haber sido detenidos por las fuerzas de seguridad mexicanas.

El Departamento del Tesoro ha colocado en su lista negra a más de una docena de jefes de alto rango y socios del grupo criminal. Entre ellos destacan Abdón Federico Rodríguez García, conocido como Cucho, quien fuera segundo al mando del Cártel del Noreste y encargado del tráfico de drogas, lavado de dinero, robo de combustible y extorsión.

También han sido sancionados Antonio Romero Sánchez, jefe de plaza en Piedras Negras, Coahuila, y Ciudad Victoria, Tamaulipas; Francisco Daniel Esqueda Nieto, alias Franky Esqueda, encargado de las operaciones tácticas; Miguel Ángel de Anda Ledezma; y Ricardo González Sauceda, lugarteniente de alto rango y brazo armado del grupo. En abril pasado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó dos casinos en Nuevo Laredo y Tampico, Tamaulipas, utilizados para lavar dinero, y bloqueó los activos de Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, encargado del tráfico de personas; Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado del Z-40; y Raymundo Ramos Vázquez, activista de derechos humanos.

En México, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron en Nuevo León a José Antonio Cortés Huerta, identificado como líder de una célula del Cártel del Noreste dedicada al contrabando de combustible, presuntamente vinculada con el aseguramiento de un buque con huachicol fiscal en el puerto de Tampico. Según la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Cártel del Noreste es uno de los grupos criminales más violentos en México, controlando el tráfico de migrantes, armas, fentanilo, cristal, metanfetamina, heroína, marihuana y cocaína, además de secuestro, extorsión, lavado de dinero y robo de combustible.

Agencias como la DEA, el FBI y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza lo catalogan como una organización brutal y despiadada que recurre al narcoterrorismo y ataca a fuerzas de seguridad y funcionarios para ejercer su control criminal. Desde su creación en 2012, el Cártel del Noreste ha consolidado su dominio en el noreste de México.

Las autoridades de ambos países le atribuyen diversos hechos de violencia, como el ataque armado y con granadas al Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo para intimidar a los diplomáticos por la detención de un cabecilla del grupo. Actualmente mantiene una alianza con la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa y se disputa el control de la llamada frontera chica con el Cártel del Golfo y diversas células delictivas como Zetas Vieja Escuela, Los Metros y Los Escorpiones.

El origen de la agrupación criminal se remonta a la fragmentación de Los Zetas, la organización más temida y violenta del país. El golpe definitivo llegó en 2015, cuando las Fuerzas Armadas detuvieron a Omar Treviño Morales, Z-42, el último de los líderes históricos del grupo fundado por Osiel Cárdenas Guillén. Antes ya habían detenido a su hermano Miguel Ángel Treviño, Z-40, y abatido a Heriberto Lazcano, El Lazca. Sin cabezas, la estructura centralizada se desmoronó.

En el vacío de poder, la familia Treviño Morales y Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo, detenido en marzo de 2022, reorganizaron al grupo y lo convirtieron en el Cártel del Noreste. Este grupo dejó atrás el origen militar de Los Zetas y se enfocó en retener Tamaulipas y Nuevo León como sus principales bastiones, a través de la violencia extrema y el narcoterror contra sus rivales.

Aunque ya no tiene origen militar, su juego es ahora de dominio territorial en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con los mismos métodos violentos que empleaban Los Zetas





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