La obra ganadora El Reloj Descompuesto de Teté llega al Teatro La Caja

Tras triunfar en el Festival de Teatro Universitario, la compañía Yo no fui, fue Teté presentará su obra sobre salud mental y vejez del 24 al 26 de abril.

La compañía teatral Yo no fui, fue Teté se prepara para cautivar al público veracruzano con una serie de presentaciones especiales de su aclamada obra El Reloj Descompuesto de Teté. Tras haber obtenido el primer lugar en el prestigioso Festival de Teatro Universitario, el elenco se trasladará al escenario del Teatro La Caja para ofrecer funciones los días 24, 25 y 26 de abril.

Esta puesta en escena no solo destaca por su calidad artística y técnica, sino también por su profunda carga emocional y social, convirtiéndose en un referente actual dentro de la cartelera cultural de la región. El montaje invita a los espectadores a reflexionar sobre la existencia a través de una narrativa sensible y bien estructurada. Axel Uriel Morales, dramaturgo y mente creativa detrás de este proyecto, enfatizó que la obra es una propuesta apta para todo público que busca abrir el diálogo sobre temas complejos. El eje central de la historia es la salud mental, abordada desde el prisma del abandono y el deterioro cognitivo que suele acompañar a las diversas etapas de la vida. A través del personaje de Teté, un adulto mayor, la obra propone un viaje mágico y simbólico por el tiempo, permitiendo al espectador conectar con las vivencias, los olvidos y la fragilidad humana. El objetivo principal es visibilizar la situación actual de nuestros adultos mayores y generar empatía hacia quienes enfrentan el proceso de envejecimiento en condiciones de vulnerabilidad, transformando el teatro en un espacio de denuncia y sensibilización social. Para facilitar el acceso a esta experiencia teatral, los organizadores han establecido una política de precios bastante accesible. El costo de los boletos se fijó en 100 pesos durante el periodo de preventa, mientras que el costo general en taquilla será de 120 pesos. Asimismo, con el fin de fomentar la asistencia de sectores específicos, se ofrece una tarifa preferencial de 60 pesos para estudiantes y personas inscritas en el INAPAM. Los interesados en asegurar su lugar pueden realizar sus reservaciones mediante el número telefónico 2283407484 o a través de sus plataformas oficiales en redes sociales buscando el usuario @yo.nofui_fue_tete. Esta es, sin duda, una oportunidad imperdible para apoyar el talento universitario local y disfrutar de una producción que combina maestría dramática con una causa humana necesaria en nuestra sociedad contemporánea





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