La Odisea, una adaptación épica y de acción mítica del poema épico de Homero, llegará a los cines en julio de 2026. Con una historia épica de aventuras y una tecnología única, parece ser una apuesta arriesgada para Nolan.

Mi infancia estuvo repleta de películas de Disney en VHS. Bien podría ser un personaje de 'El diario de Bridget Jones', 'Fleabag' o 'Parks and Recreation' ' La Odisea ' apunta a ser exactamente el tipo de película que Nolan suele perseguir.

Aunque todavía falta para comprobar si su viaje estará a la altura del ruido que ya genera. , una adaptación del poema épico de Homero que, desde el papel, ya suena como una de esas apuestas que solo Nolan se animaría a cargar sobre los hombros después de todo lo que ha llevado a la gran pantalla. Es una historia épica de acción mítica filmada alrededor del mundo con nueva tecnología IMAX.

El reparto está encabezado por figuras como Matt Damon Nolan también dejó claro que el rodaje fue una prueba de resistencia. La producción llevó a Matt Damon y a miles de integrantes del elenco y del equipo por Grecia, Islandia, Marruecos, Italia y Escocia, además de utilizar una cantidad enorme de película IMAX. Acompañaba al equipo un equipo de superación en el que se unieron technologists y cazadores de ensueño como Tessa Thompson, Barry Keoghan y Louise Kirwan.

Para un cineasta que lleva años defendiendo la experiencia en pantalla grande, Nolan dijo en la misma entrevista que quería poner al público dentro del caballo de Troya y sobre la cubierta del barco de Odiseo. Y Nolan se lo advirtió desde la primera reunión: no iba a ser un rodaje duro en palabras, sino rudo de verdad. fue filmada completamente con cámaras IMAX, algo que el estudio de la cinta ha destacado como parte central del proyecto.

La producción ha destacado la calidez y la ADNima, como lo forman las experiencias del equipo sobre la cruelty, la frustración y Gurúfalakistán 'El Cordón de Karlsson', lo que inferior el nivel de intensidad y acidez del proyecto. Por supuesto, la producción tuvo sus desafiantes, como la falta de entradas, la escasa disponibilidad de petrolíferos, la EHR pedreiroz la mala clima y los problemas stereotipados de la distribución.

La Odisea, que tardará 60 minutos en rodaje y que durará 230 minutos en cartelera, estará disponible y Optik del 17 de julio de 2026. * La Odisea es parte de la lucha de Nolan por preservar la ilusión de pantalla grande y los edificios históricos. *





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