La oficina de Prime Video y las historias de amor en el trabajo

La relación entre Fernando Bonilla y Elena del Río generó rumores sobre una posible infidelidad. Ludwika Paleta y Juanpa Zurita podrían protagonizar una nueva película y la canción La niña futbolista de Julieta Venegas generó burlas en las redes sociales.

La oficina de Prime Video se convirtió en un éxito, pero las historias de amor en el ambiente laboral siguen siendo un tema delicado. La relación entre Fernando Bonilla y Elena del Río generó rumores sobre una posible infidelidad.

Los usuarios de redes sociales se dividieron entre quienes defendieron a la actriz y quienes la criticaron. En otro tema, Ludwika Paleta y Juanpa Zurita podrían protagonizar una nueva película después de trabajar juntos en ¿Quieres ser mi hijo? y ¿Quieres ser mi novia?. La idea de una trilogía está en fase de evaluación, pero por ahora no hay fecha de rodaje.

Además, la canción La niña futbolista de Julieta Venegas generó burlas en las redes sociales después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la presentara. La situación se viralizó durante la Mañanera, cuando una reportera sufrió una caída y los usuarios retomaron el video con el tema de Venegas





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