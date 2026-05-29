La OMS informa 906 casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que hay 906 casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo, incluidas 223 muertes sospechosas que se están investigando.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este viernes que hay 906 casos sospechosos de ébola en la República Democrática del Congo, incluidas 223 muertes sospechosas que se están investigando.

Se han registrado 125 casos confirmados de ébola en RDC, incluidas 17 muertes confirmadas en Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur. También se han registrado siete casos confirmados de ébola en Uganda, tres de los cuales fueron importados de RDC, y una muerte.

Sin embargo, no se ha notificado ninguna transmisión comunitaria, según la OMS. Según Legand, del Equipo de Patógenos de Alto Riesgo, que forma parte del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, entre las personas a las que se les ha confirmado la infección oscila entre el 30% y el 50%.

"Es una cifra enorme. Significa que es probable que mueran hasta cinco de cada diez personas", dijo Legand, que añadió que los datos son preliminares y requieren una investigación más exhaustiva. La OMS ha estado trabajando en la respuesta a la epidemia de ébola en la RDC y ha establecido un equipo de expertos para investigar y controlar la situación.

El equipo ha estado trabajando en el terreno para identificar las fuentes de la epidemia y para desarrollar estrategias para prevenir la transmisión del virus. La OMS también ha establecido un sistema de monitoreo para seguir la evolución de la epidemia y para identificar cualquier patrón de transmisión. Aunque la situación es grave, la OMS está trabajando para controlar la epidemia y prevenir la transmisión del virus.

La organización ha establecido un plan de acción para prevenir la transmisión del virus y para proteger a las personas que se encuentran en áreas afectadas. El plan incluye la implementación de medidas de control de la transmisión, como la implementación de protocolos de aislamiento y la distribución de equipo de protección personal. La OMS también ha establecido un sistema de alerta temprana para identificar cualquier aumento en la transmisión del virus y para tomar medidas preventivas.

Aunque la situación es grave, la OMS está trabajando para controlar la epidemia y prevenir la transmisión del virus. La organización ha establecido un plan de acción para prevenir la transmisión del virus y para proteger a las personas que se encuentran en áreas afectadas. El plan incluye la implementación de medidas de control de la transmisión, como la implementación de protocolos de aislamiento y la distribución de equipo de protección personal.

La OMS también ha establecido un sistema de alerta temprana para identificar cualquier aumento en la transmisión del virus y para tomar medidas preventivas





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OMS Ébola República Democrática Del Congo Epidemia Salud Pública

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

OMS eleva a 223 las 'muertes sospechosas' por ébola en el Congo; el país reporta 906 'casos sospechosos'De 295 muestras analizadas, 105 casos, incluidas 10 muertes, fueron confirmados por laboratorio en 13 zonas sanitarias del país

Read more »

Se Dificulta Contención del Brote de Ébola: OMS Alerta por Grave SituaciónEl brote de ébola supera la capacidad médica; la OMS llama a la cooperación humanitaria urgente

Read more »

Ébola 2026: lo qué se sabe del brote que se expande y preocupa a la OMSEl brote, detectado en África central, ha sido vinculado a la cepa Bundibugyo y se ha expandido a varias provincias tras semanas sin ser identificado; autoridades sanitarias reportan cientos de casos sospechosos y advierten que la cifra podría...

Read more »

El ébola se expande en la República Democrática del Congo y UgandaLa Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elevado el nivel de alerta a 'muy alto' en la República Democrática del Congo y Uganda debido a la propagación del ébola.

Read more »