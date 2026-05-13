La OPEP se desploma del 34% y asume nueva caída de producción por guerra en Oriente Medio

La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha registrado un descenso del 34% en abril con 8,98 mbd después del bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio. La organización alcanzó el 80% de las reservas probadas del petróleo en el mundo y su objetivo sigue siendo regularizar el precio del crudo mediante acuerdos de reducción o aumento de la producción. La baja en conjunto de la organización desde que comenzó la guerra con Irán se ha situado en 9,67 mbd, siendo superiores los descensos en producción y extracción en países como Arabia Saudita y Kuwait.

La Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) registró un colapso del 34% en abril con 8,98 millones de barriles diarios debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra en Oriente Medio.

Cuenta con el 80% de las reservas probadas del petróleo en el mundo y tiene como objetivo regular el precio del crudo coordinando aumentos o reducciones de la producción. La baja es de 9,67 mbd desde que comenzó la guerra con Irán. Arabia Saudita y Kuwait sufrieron descensos de producción y extrayección superiores al 70%. Los Emiratos Árabes Unidos decidieron salir de la organización alegando limitaciones en la extracción y limitaciones en las ganancias.

Los iraníes vieron una caída de producción del 25% y la OPEP planea seguir bajando hasta alcanzar niveles similares a la producción pre-pandemia





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Organización De Los Países Exportadores De Pet OPEC Desplome En Producción Bloqueo Del Estrecho De Ormuz Crecimiento De La Demanda De Petróleo Cierre Del Mercado De Crudo

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