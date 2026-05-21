La oposición al megaproyecto de Royal Caribbean en Cozumel, Quintana Roo, genera impactos ambientales y limita el acceso libre a Playa Mía, según la Semarnat. La iniciativa ciudadana alerta además, con base en estudios de fenómenos similares en otras localidades, que se prevé que el desarrollo planea recibir a en una superficie de apenas 17 hectáreas, lo que implicaría una presión humana masiva sobre una playa que actualmente enfrenta un estrés ecológico crítico debido al riesgo de sedimentación y contaminación.

La oposición al megaproyecto también se ha manifestado mediante una petición ciudadana en la plataforma Change.org. Royal Caribbean construye un club de playa en Cozumel , Quintana Roo , lo que generará impactos permanentes, irreversibles, acumulativos y sinérgicos en los ecosistemas locales, afectando selvas costeras, manglares y hábitats de diversas especies protegidas, según la organización El Club de Playa de Royal Caribbean en Cozumel , Quintana Roo , genera impactos ambientales y limita el acceso libre a Playa Mía, según la Semarnat.

La iniciativa ciudadana alerta además, con base en estudios de fenómenos similares en otras localidades, que se prevé que el desarrollo planea recibir a en una superficie de apenas 17 hectáreas, lo que implicaría una presión humana masiva sobre una playa que actualmente enfrenta un estrés ecológico crítico debido al riesgo de sedimentación y contaminación. Por otra parte, la oposición al megaproyecto también se ha manifestado a través de una petición ciudadana en la plataforma Change.org titulada 'Cozumel no necesita más megaproyectos turísticos', en la que se pide que se privatice la última playa pública de Cozumel.

La iniciativa ciudadana alerta además, con base en estudios de fenómenos similares en otras localidades, que se prevé que el desarrollo planea recibir a en una superficie de apenas 17 hectáreas, lo que implicaría una presión humana masiva sobre una playa que actualmente enfrenta un estrés ecológico crítico debido al riesgo de sedimentación y contaminación. La iniciativa ciudadana también pide que se realicen estudios de impacto ambiental y que se garantice el acceso libre y gratuito a Playa Mía





AristeguiOnline / 🏆 43. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Royal Caribbean Megaproject Cozumel Quintana Roo Impacts On Ecosystems Limited Access To Playa Mía Pressure On Ecosystems Ecological Stress Sedimentation Contamination Studies Of Impact Access To Playa Mía

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Royal Caribbean tenía un megaproyecto para Mahahual; Semarnat acaba de cerrarle la puertaSemarnat acaba de frenar el proyecto Perfect Day, de la empresa Royal Caribbean, en Mahahual. Así lo anunció recientemente la titular de la dependencia,...

Read more »

Royal Caribbean no obtendrá permiso para construir Perfect Day en MéxicoLa secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció que el proyecto Perfect Day será rechazado por Semarnat, y Royal Caribbean lamentó la noticia. Se celebraron acciones por parte de grupos ecologistas, señalando que la empresa puede buscar una alternativa en lugar de la ubicación proyectada, pero que el gobierno no aceptará ningún proyecto que ponga en riesgo el ecosistema en la zona.

Read more »

Semarnat vs Royal Caribbean: DMAS exige negar proyecto en MahahualLa agrupación pidió que la decisión se formalice mediante una resolución técnica y jurídica sólida, además de revisar las modificaciones al Programa de Desarrollo Urbano de la zona.

Read more »

Tras Mahahual, alertan por nuevo proyecto de Royal Caribbean en playa pública de CozumelDenuncian que Royal Beach Club Cozumel privatizaría la última playa pública del oeste de la isla; aquí los detalles

Read more »