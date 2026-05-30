La película de ciencia ficción más cara de la historia revive la saga de Jurassic Park

La nueva entrega de la franquicia de Jurassic Park superó un presupuesto de 584 millones de dólares y muestra un mundo donde los dinosaurios conviven con los humanos.

La película de ciencia ficción más cara de la historia revive la saga iniciada por Steven Spielberg. La nueva entrega de la franquicia de Jurassic Park , que superó un presupuesto de 584 millones de dólares, muestra un mundo donde los dinosaurios ya conviven con los humanos tras los eventos ocurridos en películas anteriores.

En este nuevo capítulo, el verdadero peligro no solo son las criaturas prehistóricas, sino las consecuencias de haber alterado por completo el equilibrio natural del planeta. La humanidad se ve obligada a aprender a coexistir con ellos mientras gobiernos, empresas y científicos intentan controlar la situación. La dirección estuvo a cargo de Colin Trevorrow, quien revolucionó el cine de dinosaurios con Jurassic Park en 1993.

La nueva película intenta conectar la nostalgia de aquella primera etapa con una historia más moderna, contando con el regreso de Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum. Aunque las críticas han sido divididas, el interés del público por los dinosaurios continúa intacto décadas después





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