La película de He-Man de 1987 es una adaptación fallida y extrañamente entrañable de los 80 que sigue siendo culto a pesar de su recaudación pobre. La película sigue a He-Man y sus amigos mientras buscan la Llave Cósmica en la Tierra, donde encuentran a unos adolescentes que creen que es un instrumento musical.

La película de He-Man de 1987 es una obra de arte bizarra y mala que vale la pena ver antes de 'Amos del Universo'. La película de He-Man de 1987 es una adaptación fallida y extrañamente entrañable de los 80 que sigue siendo culto a pesar de su recaudación pobre.

La película sigue a He-Man y sus amigos mientras buscan la Llave Cósmica en la Tierra, donde encuentran a unos adolescentes que creen que es un instrumento musical. El giro de llevar la acción a la Tierra fue uno de los elementos que más desconcertó a los fans. La película de He-Man de 1987 es un fracaso que terminó convertido en culto, con una recaudación mundial de apenas 17.3 millones de dólares.

La nueva película de Amos del Universo llegará a cines el 5 de junio de 2026, con Nicholas Galitzine tomando el lugar de He-Man casi 40 años después de Lundgren. El propio actor sueco habló recientemente de 'pasar la espada' a Galitzine y celebró que la franquicia siga viva para nuevas generaciones. Ver la versión de 1987 antes del estreno no es tarea obligatoria, pero sí ayuda a entender el tamaño del reto.

He-Man siempre ha sido un personaje difícil de adaptar porque combina demasiadas cosas: espadas, brujería, ciencia ficción, músculos, humor, mitología infantil y una estética que puede verse épica o ridícula. La película de He-Man de 1987 es una obra de arte bizarra y mala que vale la pena ver antes de 'Amos del Universo'





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