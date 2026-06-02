La película de Streets of Rage se estrena con nuevos guionistas y director

La franquicia de Streets of Rage regresa a la gran pantalla con una película que capturará la esencia del beat 'em up clásico. El filme estrena guionistas y director y cuenta con la participación de la presidenta de producción cinematográfica de Lionsgate.

SEGA quiere repetir el éxito de Sonic con la película de Streets of Rage: el filme estrena guionistas y director. Aunque la expectativa por las adaptaciones de videojuegos a cine y TV ha disminuido, eso no significa que no haya proyectos en marcha.

El clásico beat 'em up tendrá su propio filme y aunque han pasado 4 años desde que se anunció su producción, ahora va en serio con la llegada de nuevos guionistas y director. ROG Xbox Ally X20 es el nuevo modelo de la consola portátil de Microsoft y ASUS: incluye una pantalla OLED más grande, controles mejorados y otras novedades.

La película de Streets of Rage capturará la esencia del beat 'em up clásico con escenas de acción intensas, personajes reconocibles y una banda sonora memorable. La franquicia se hizo famosa por permitir que los jugadores recorrieran calles llenas de criminales mientras derrotaban enemigos usando golpes, patadas y movimientos especiales. Sus protagonistas, Axel Stone y Blaze Fielding, buscan limpiar la ciudad de organizaciones criminales en niveles repletos de acción cooperativa y estilo urbano.

Además de su jugabilidad sencilla pero adictiva, la franquicia destacó por su banda sonora electrónica, considerada una de las mejores de la era de los 16 bits. La saga regresó en 2020 con un nuevo juego que mantuvo a la comunidad de fans muy activa. La película de Streets of Rage es un proyecto que tiene mucho potencial para ser un éxito en la gran pantalla





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