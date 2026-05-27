La película es un thriller psicológico que sigue la historia de una pareja que se vuelve cada vez más difícil de mirar, con tensión sexual, resentimiento laboral y una ambición que se vuelve cada vez más destructiva.

La película que hizo que Netflix pagara 20 millones de dólares por sus derechos globales es un thriller psicológico dirigido por Chloe Domont , que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2023.

La película sigue la historia de una pareja que se vuelve cada vez más difícil de mirar, con tensión sexual, resentimiento laboral y una ambición que se vuelve cada vez más destructiva. La película es un drama, romance, misterio y suspenso que dura una hora con 53 minutos y ha dividido opiniones, incomodado a parejas y provocado debates sobre género, ambición, dinero y éxito.

La película es una de las compras más caras de Netflix en 2023, con un costo de 20 millones de dólares, y ha sido descrita como una película de adultos, con conversación garantizada. La película es una de las opciones más interesantes en el catálogo de Netflix, y es una buena opción para aquellos que buscan una película que les haga reflexionar sobre la vida y la sociedad





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