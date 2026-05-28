La Película 'The Dog Stars' de Ridley Scott: Un Viaje Postapocalíptico con Jacob Elordi y Josh Brolin

Ridley Scott dirige la adaptación cinematográfica de la novela 'The Dog Stars', una historia de supervivencia en un mundo devastado por una pandemia. Con Jacob Elordi y Josh Brolin como protagonistas, la película explora la búsqueda de esperanza tras el colapso de la civilización.

En un mundo postapocalíptico arrasado por una pandemia de gripe que casi elimina a la humanidad, la supervivencia se convierte en el último reducto de la esperanza.

La película, basada en la novela de Peter Heller, llegará a las salas de cine bajo el sello de 20th Century Studios. La historia transcurre en un paisaje desolado donde Hig, un piloto civil interpretado por Jacob Elordi, sobrevive acompañado por su perro y Bangley, un exmarine endurecido por la catástrofe y reacio a cualquier muestra de ternura.

Bajo la dirección de Ridley Scott, la adaptación no se limita a retratar a dos sobrevivientes atrincherados, sino que introduce un giro cuando Hig recibe una misteriosa transmisión de radio que lo impulsa a aventurarse más allá de su refugio, con la sospecha de que aún existe vida posibles más allá de la devastación. El avance presentado en CinemaCon muestra a Hig rememorando su vida anterior, marcada por una felicidad que ya parece lejana, antes de ser arrojado de lleno a la crudeza del nuevo mundo.

Ridley Scott regresa así a escenarios quebrados, aunque con una escala más íntima que la de sus grandes epopeyas históricas. La novela de Peter Heller, publicada en 2012, es adaptada al cine por el guionista Mark L. Smith, con Scott en la dirección. Jacob Elordi protagoniza como Hig, mientras Josh Brolin interpreta a Bangley, su compañero de refugio.

Margaret Qualley aparece como Cima, una joven médica vinculada al protagonista, y Guy Pearce como Pops, padre de Cima y exintegrante de la Marina. El elenco se completa con Allison Janney y Benedict Wong, cuyas presencias añaden peso dramático al proyecto. La producción inició su rodaje en Italia en abril de 2025, con locaciones en Bordano, Cansiglio, Avezzano, Roma y otros entornos cercanos a la capital, además de sesiones en Cinecittà Studios y Pinewood Studios.

Antes de la confirmación de Jacob Elordi, Paul Mescal estuvo cercano a interpretar el papel principal, pero conflictos de agenda abrieron la puerta al actor australiano. Por ahora, no hay regreso previsto de Elordi a una cuarta temporada de Euphoria, luego de que su personaje, Nate Jacobs, muriera enterrado vivo tras una mordedura de serpiente en un arco que cierra definitivamente su historia.

La transformación de Elordi en Hollywood ha sido notable: de su salto a la fama con Euphoria a trabajar con directores como Sofia Coppola, Emerald Fennell, Guillermo del Toro y ahora Ridley Scott, consolidándose como una de las figuras más solicitadas. En conjunto, esta adaptación promete una exploración emocional de la pérdida, la soledad y la stubborn persistencia de la esperanza en un mundo sin certezas





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