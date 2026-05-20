La percepción de valor y el marketing olfativo

El artículo explora cómo el marketing olfativo ha evolucionado y se ha convertido en una herramienta estratégica para construir una percepción de valor en las marcas. También se discuten las investigaciones sobre cómo los aromas pueden influir en la permanencia, el estado emocional y la intención de compra.

Vemos colores, diseño, iluminación, escaparates, productos y arquitectura. Creemos que la decisión sucede frente a nosotros. Antes de ver una etiqueta. Durante años, el marketing se obsesionó con lo visual.

Logos, empaques, anuncios, videos y redes sociales dominaron la conversación. Sin embargo, las marcas más avanzadas comenzaron a entender algo: la percepción de valor no siempre entra por los ojos. La gran pregunta es: ¿puede un aroma hacer que una marca parezca más valiosa? Diversas investigaciones han mostrado que los aromas pueden modificar la permanencia, el estado emocional, la percepción del espacio e incluso la intención de compra.

No se trata solamente de ‘oler rico’. Se trata de percepción. Pensemos por un momento en una boutique premium, un hotel cinco estrellas o una tienda departamental de lujo. Muchas veces comparten algo más silencioso: una atmósfera.

Hay espacios que huelen a limpieza impecable. Otros a madera, cuero, té blanco, cítricos elegantes, flores suaves o notas ambaradas. Ninguno de estos elementos está ahí por accidente. Porque el aroma tiene una capacidad única: puede influir en cómo interpretamos un entorno antes de racionalizarlo.

Un mismo producto puede sentirse distinto dependiendo del contexto donde se experimente. El servicio transforma la emoción. Por eso el lujo moderno ya no solo se diseña visualmente. Se diseña sensorialmente.

Hoy vemos marcas desarrollando identidades aromáticas, hoteles con firmas olfativas propias, desarrollos inmobiliarios con aromas exclusivos e incluso productos que trasladan su experiencia a velas, difusores o textiles. Permite que la experiencia salga del punto de venta y entre al hogar, a la memoria y a la vida cotidiana. El consumidor actual ya no busca únicamente comprar productos. Busca pertenecer, identificarse y vivir experiencias.

Así como ciertos materiales, colores o sonidos se asocian con lujo, algunos aromas también construyen esa percepción de lujo. Notas amaderadas, cuero, oud, ámbar, té blanco, higo, bergamota o ciertas composiciones florales suelen relacionarse con sofisticación, calma y exclusividad. El aroma se convierte entonces en un lenguaje silencioso. El lujo del futuro probablemente no será el más visible.

En un mundo saturado de estímulos visuales, las marcas que logren entrar a la memoria emocional tendrán una ventaja competitiva enorme. Y las experiencias más profundas suelen involucrar sentidos. Por eso el marketing olfativo dejó de ser un elemento decorativo para convertirse en una herramienta estratégica. ¿A qué emoción quiero asociarme?

Porque al final, la percepción de valor no siempre nace del producto. Y quizá por eso algunas marcas parecen más caras, más elegantes o más memorables sin que podamos explicar exactamente por qué. era el aroma del dinero





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