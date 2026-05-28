La perspectiva de Slim sobre la producción petrolera y la inversión en México

La periodista y creadora de contenido especializada en tecnología, negocios y cultura digital, analiza cómo los avances tecnológicos impactan la vida cotidiana. Se enfoca en temas como la inteligencia artificial, los smartphones y la innovación.

La periodista y creadora de contenido especializada en tecnología , negocios y cultura digital, analiza cómo los avances tecnológicos impactan la vida cotidiana. Se enfoca en temas como la inteligencia artificial, los smartphones y la innovación.

Además, comparte su pasión por el cine de terror y su amor por los animales. En un contexto más amplio, se menciona la importancia de la producción petrolera y la situación de Pemex. Se destaca la perspectiva de Slim sobre la necesidad de producir más petróleo y sacar provecho al gas, así como su inversión de 5 mil millones de dólares en México. También se menciona la importancia de reducir la burocracia para impulsar el crecimiento económico.

Además, se hace mención a la actualización del Mundial de EA Sports FC 26 y la inversión de Slim en México





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