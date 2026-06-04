La pesadilla de las separaciones familiares en EE.UU. revive bajo Trump

Un niño de 11 años que fue separado de su madre en la frontera en 2018 vuelve a sufrir el trauma cuando el gobierno lo aparta de ella nuevamente en Florida. Una investigación de AP revela que las separaciones continúan a pesar de acuerdos legales.

NUEVA YORK - Ederson Galicia Alva, de 11 años, acababa de bajar del avión y entrar en los pasillos con luz tenue del aeropuerto de Miami cuando agentes federales apartaron a su madre para interrogarla.

Otra vez. El pánico lo invadió. La emoción por volver pronto al recreo con sus compañeros de clase en Florida se desvaneció. ¿El gobierno se la llevaría otra vez?

No era su primer trauma. En 2018, cuando apenas tenía 3 años, Ederson fue arrancado de los brazos de su madre en la frontera entre Estados Unidos y México dentro de la política de separación familiar del primer gobierno de Trump y permaneció separado de ella durante meses en una instalación gubernamental. Por fin se reunieron después de que intervinieran abogados.

Luego, en junio del año pasado, él y su madre fueron separados por segunda vez, pese a las protecciones legales destinadas a mantenerlos juntos a ellos y a familias como la suya. Más tarde se reunió con su madre en Guatemala. Tras 11 meses de miseria y tormento en las tierras altas indígenas, la familia de Ederson pudo regresar a Florida la semana pasada, después de que un juez federal ordenara que el gobierno había actuado de forma ilegal.

Ahora, ocho años después de que las separaciones forzadas en la frontera ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se detuvieran oficialmente en medio de la indignación mundial, una investigación de The Associated Press encontró que el gobierno ha vuelto a separar a decenas de niños de sus familias, pese a un acuerdo legal histórico destinado a mantenerlos juntos. Algunos de sus padres han estado meses encerrados en centros de detención migratoria; otros fueron deportados a sus países de origen tras ser apartados de sus familias una vez más.

En algunos casos, funcionarios de inmigración que realizaban arrestos dentro del país deportaron a personas pese a descubrir que legalmente no podían ser expulsadas, según correos electrónicos obtenidos por AP. El gobierno no sólo se ha negado a reconocer el horror de las separaciones iniciales durante Trump I, sino que ahora está deteniendo y deportando a estas mismas familias, afirmó Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y principal representante legal en la demanda que puso fin a la política en un principio.

Estos niños ya han sufrido bastante como para volver a traumatizarlos. Trump se postuló con éxito para la reelección con una campaña antiinmigración. En su segundo mandato, el gobierno ha prometido deportar a más de 1 millón de personas por año. Agentes federales han estado sacando a la gente de sus comunidades con tal rapidez que, según la Brookings Institution, ahora los padres de decenas de miles de niños han sido detenidos.

Esta vez, las separaciones familiares a menudo se ven distintas a las del primer mandato de Trump. En 2018, Ederson y otros niños en la frontera fueron apartados de sus padres, quienes fueron detenidos por separado y, en su gran mayoría, acusados penalmente de ingreso ilegal. Luego, el gobierno no pudo reunirlos durante meses porque la información de adultos y niños se guardaba en sistemas informáticos distintos.

Un juez prohibió al gobierno separar a la mayoría de las familias en la frontera y le ordenó reunirlas después de que la ACLU presentara una demanda colectiva. Más tarde, un acuerdo judicial prohibió la mayoría de las separaciones familiares para disuadir la inmigración hasta diciembre de 2031. Hoy, si los padres son arrestados o deportados dentro de la campaña de deportaciones masivas del presidente, se les obliga a elegir si dejan a sus hijos atrás en Estados Unidos.

El DHS cumple con todas las órdenes judiciales, incluso mientras ONG radicales buscan el foro más favorable y jueces activistas intentan frustrar nuestras operaciones, declaró la secretaria adjunta interina Lauren Bis, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en respuesta a solicitudes de comentarios de AP sobre la política del gobierno sobre familias separadas. Abogados del gobierno han sostenido en comparecencias judiciales recientes que no existen restricciones legales sobre la autoridad estatutaria del gobierno para ejecutar órdenes de expulsión.

Bis añadió que hacer cumplir la ley migratoria no era opcional y que cada expulsión de un extranjero ilegal ayuda a restablecer el orden y reforzar el estado de derecho. A la familia de Ederson se le permitió regresar recientemente, pero su estatus sigue siendo incierto. La historia de Ederson no es única. Otras familias también han sido separadas repetidamente, y los niños sufren traumas profundos.

Psicólogos advierten que estas experiencias pueden tener efectos duraderos en el desarrollo emocional y cognitivo de los menores. A pesar de las órdenes judiciales, el gobierno continúa con las deportaciones masivas, dejando a miles de niños sin sus padres. La comunidad internacional ha expresado su preocupación, pero la administración Trump insiste en que sus políticas son necesarias para la seguridad nacional.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos trabajan para reunir a las familias y presionar por un cambio en la ley. El caso de Ederson, que ahora vive con su madre en Florida bajo un estatus migratorio incierto, es un recordatorio de que las heridas de las separaciones forzadas aún están abiertas y amenazan con repetirse





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