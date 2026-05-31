En Guerrero, Sinaloa y Baja California Sur, las candidaturas a la gubernatura están siendo definidas, lo que ha llevado a situaciones interesantes entre los políticos.

La política en México se vuelve cada vez más interesante, especialmente en estados como Guerrero , Sinaloa y Baja California Sur , donde las candidaturas a la gubernatura están siendo definidas.

En Guerrero, la alcaldesa de Acapulco, Esthela Damián Peralta, y la diputada federal Abelina, han tenido un encuentro telenovelesco en el Congreso Nacional de AMEXME. La situación se volvió tensa cuando Abelina le respondió con una mirada retadora a Esthela, quien se presentó muy sonriente. Aunque se saludaron, quedó claro que no son amigas.

En Sinaloa, la diputada federal y exsecretaria de Educación Pública y Cultura, se definió como una mujer de izquierda, pero no rochista, lo que no cayó muy bien con los morenistas de cepa. En Baja California Sur, el gobernador, revivió sus conferencias para fortalecer la transparencia y responder cuestionamientos ciudadanos, pero su primer encuentro fue un desastre, ya que tuvo que reconocer la investigación contra otro de sus funcionarios estatales por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito





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