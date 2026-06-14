La polémica conexión entre el futbol moderno y el juego de pelota prehispánico rumbo al Mundial 2026

Para el Mundial 2026, el gobierno mexicano ha adoptado el lema la pelota vuelve a casa vinculando el futbol con el juego de pelota ancestral. Especialistas critican la apropiación con fines turísticos y mercantiles mientras el patrimonio cultural sigue desatendido. El equipo Texocelotzin de la UNAM practica ulama, una versión contemporánea del antiguo ullamaliztli, y cuestiona la representación idealizada en la propaganda oficial.

Para el Mundial de Futbol de 2026, que se celebrará en México , Estados Unidos y Canadá, el gobierno mexicano ha lanzado una campaña publicitaria con el lema la pelota vuelve a casa, buscando vincular el futbol moderno con la práctica prehispánica del juego de pelota.

Sin embargo, esta iniciativa ha sido recibida con escepticismo por parte de especialistas y académicos, quienes cuestionan los fines turístico-mercantiles y de imagen política que subyacen en la apropiación simbólica del patrimonio cultural. Mientras los anuncios y decoraciones urbanas muestran imágenes idealizadas de jugadores prehispánicos ataviados con penachos y joyas, la realidad del juego ancestral es muy distinta y el cuidado del patrimonio arqueológico sigue siendo deficiente.

El juego de pelota mesoamericano, conocido como ullamaliztli en náhuatl, tiene más de 3500 años de antigüedad y estaba imbuido de un profundo significado religioso y cosmológico. Representaba la dualidad vida-muerte, los ciclos agrícolas y el movimiento de los astros. En la actualidad, una versión contemporánea llamada ulama se practica en estados como Sinaloa y Nayarit, donde se golpea la pelota con la cadera, muslos y brazos.

El equipo Texocelotzin de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fundado por los estudiantes Alan Zúñiga Lazcano y Bryan Lupián Herrera, ha retomado esta tradición con un enfoque de respeto y conocimiento profundo. Antes de cada entrenamiento, realizan una ceremonia que incluye el uso de un caracol marino, copal y la formación de una cruz orientada a los puntos cardinales, buscando protección y armonía.

Para ellos, el ulama no es un espectáculo, sino una práctica espiritual que conecta con la cosmovisión prehispánica. La campaña oficial, que comenzó a aparecer en anuncios publicitarios y cruces urbanos de la Ciudad de México, presenta representaciones estilizadas de jugadores con cuerpos musculosos, taparrabos coloridos, penachos y botas modernas, lo que ha sido criticado por su falta de fidelidad histórica.

Evidencias arqueológicas muestran que los jugadores solían ir descalzos o con huaraches, y que los gobernantes se despojaban de sus joyas para participar. Esta idealización responde más a una estética comercial que a la realidad del juego ancestral. Investigadores como el fallecido historiador Alfredo López Austin han señalado que el juego de pelota era una síntesis de la concepción de la vida y el universo para las culturas prehispánicas, y no un simple precedente del futbol.

No es la primera vez que el interés económico y político se impone sobre el valor académico del patrimonio cultural. Durante los Juegos Olímpicos de 1968 se realizó una exhibición de ulama, y para el Mundial de 1986 se utilizaron imágenes fotográficas de Annie Leibovitz en zonas arqueológicas como Chichén Itzá y Teotihuacán.

Sin embargo, en la actualidad, el presupuesto destinado a la cultura y al patrimonio ha disminuido, y aunque se han invertido 400 millones de pesos en la intervención de 12 juegos de pelota, 46 zonas arqueológicas y 15 museos, persisten rezagos en investigación antropológica y conservación. La campaña del Mundial 2026 parece priorizar la imagen de México como potencia cultural sobre la atención real a las necesidades del patrimonio, lo que genera un debate sobre la autenticidad y el respeto debido a las tradiciones ancestrales





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