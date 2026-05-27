La Premier League repartirá más de 3.400 millones de euros tras la temporada 2025-26

La máxima categoría del fútbol inglés alcanzará un récord de ingresos por derechos televisivos, distribuyendo una cifra histórica entre sus 20 clubes. El dinero se asigna según la posición final, la exposición mediática y la participación europea, con diferencias notables respecto al resto del fútbol inglés. El calendario se ajusta por el Mundial 2026 y Bruno Fernandes batió un récord de asistencias.

La Premier League ha anunciado un reparto histórico de más de 3.400 millones de euros entre los 20 clubes de la máxima categoría del fútbol inglés tras la temporada 2025-26 , lo que representa un nuevo hito en los ingresos por derechos televisivos .

Este monto refleja el crecimiento exponencial de los ingresos por la venta de derechos internacionales y el nuevo ciclo audiovisual que ha ampliado la cobertura de partidos en directo en el Reino Unido. Por primera vez en más de dos décadas, un club que no es el Manchester City ni el Liverpool podría ser el que mayores ingresos obtenga, gracias a una combinación de posición en la tabla, exposición mediática y participación europea.

La distribución del dinero, que depende en gran medida de la clasificación final, generó expectativas hasta la última jornada, con equipos como Chelsea, Newcastle, Everton y Fulham viendo variaciones significativas en sus previsiones según su ubicación definitiva. El Aston Villa y el Nottingham Forest también destacaron por una mayor exposición gracias a sus participaciones en competiciones continentales.

Un dato relevante es la diferencia abismal entre los ingresos de los clubes de la Premier League y los del resto del fútbol inglés, una brecha que persiste a pesar del crecimiento general del deporte en el país. Otro factor que influyó en la planificación fue el calendario, ya que la próxima campaña comenzará una semana más tarde para adaptarse al Mundial 2026 que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, iniciando el 11 de junio con el partido entre México y Sudáfrica.

En el plano individual, Bruno Fernandes ha batido el récord de asistencias en una sola temporada de la Premier League, un logro que subraya el nivel de calidad y competencia del torneo. Mientras tanto, el mercado de entradas para la Final de la Champions League 2026, que enfrentará a Arsenal contra PSG, ya registra precios exorbitantes en la reventa.

En resumen, la Premier League confirma su posición como la liga más lucrativa del mundo, con un reparto millonario que beneficia a todos sus integrantes y que deja clara la disparidad con el resto de divisiones inglesas





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