La presión de EE. UU. sobre México y los cuatro escenarios para la relación bilateral

Análisis de los posibles caminos que puede tomar el gobierno de Claudia Sheinbaum frente a la presión de Estados Unidos tras los cargos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios. Se examinan escenarios de resistencia, cooperación condicionada, coerción y la posible inclusión de temas de seguridad en la revisión del T‑MEC en 2026, subrayando la necesidad de equilibrar soberanía y acción efectiva.

La relación entre México y Estados Unidos ha entrado en una zona de riesgo. No es la primera vez que el gobierno estadounidense presiona a México , pero en esta generación es la mayor presión, que pone al descubierto las debilidades del Estado mexicano.

El caso del narcogobernador Rubén Rocha Moya y funcionarios sinaloenses, acusados por autoridades de Estados Unidos, marca un punto de inflexión. El Departamento de Justicia estadounidense presentó cargos contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios. México respondió cuestionando las pruebas y el carácter de la solicitud. La reacción del gobierno federal colocó el conflicto en la esfera política y en el margen de maniobra de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El primer escenario posible es el de la resistencia. Palacio Nacional puede insistir en la defensa de la soberanía y negarse a actuar mientras, según el gobierno mexicano, no existan pruebas concluyentes.

Sin embargo, el costo de esa postura aumenta si la evidencia crece, si aparecen testimonios o nuevas imputaciones. La soberanía debe proteger al Estado; no puede convertirse en escudo de personas señaladas. El segundo escenario es el de la cooperación condicionada. México podría abrir investigaciones propias, separar a los funcionarios señalados y exigir al gobierno estadounidense información verificable.

Esa ruta sería la menos dañina: preservar la dignidad nacional sin cargar con el costo político de la complacencia. El gobierno mexicano ya congeló cuentas vinculadas a exfuncionarios investigados por Estados Unidos, lo que demuestra que existe margen para actuar. El tercer escenario es el más grave: la coerción. Si el gobierno de Estados Unidos concluye que México no puede o no quiere actuar, la relación puede pasar de la cooperación a la imposición.

Revocaciones de visas, presión financiera, condicionamientos comerciales y amenazas arancelarias pueden convertirse en instrumentos de una relación más compleja. El cuarto escenario involucra al T‑MEC. La revisión de 2026 podría dejar de ser puramente comercial. Seguridad, fentanilo, lavado de dinero, inteligencia y control territorial pueden entrar de lleno a la negociación bilateral.

Cuando el comercio se contamina por temas de seguridad nacional, la interdependencia deja de ser garantía y comienza a convertirse en vulnerabilidad. La decisión de la presidenta Sheinbaum no definirá el destino del gobernador Rocha Moya; definirá si su gobierno logra distinguir entre soberanía y encubrimiento, entre prudencia y parálisis política. En tiempos de presión externa, el peor error es olvidar que la fortaleza frente a Estados Unidos empieza por la autoridad en casa. Por Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PR





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