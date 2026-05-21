La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que acordó con el Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, seguir colaborando en el marco del respeto.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que acordó con el Secretario del Departamento de Seguridad Interior de los Estados Unidos , Markwayne Mullin , seguir colaborando en el marco del respeto.

En una reunión en Palacio Nacional, Sheinbaum se reunió con Mullin, el Canciller Roberto Velasco, el Secretario Mullin y el Embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. La reunión se llevó a cabo en medio de las presiones por la relación de seguridad con el país vecino del norte.

La presidenta de México informó que recibió en Palacio Nacional al secretario del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin, con quien acordó mantener la colaboración bilateral en materia de seguridad bajo un marco de respeto entre ambas naciones. A través de una publicación en sus redes sociales, la Mandataria federal destacó que durante el encuentro se reafirmó el compromiso de ambos gobiernos para continuar trabajando de manera conjunta en temas de interés común, especialmente en materia de seguridad y cooperación bilateral.

La reunión ocurre en medio de la coordinación permanente, y presiones, entre México y Estados Unidos en temas relacionados con migración, combate al narcotráfico y seguridad fronteriza, asuntos prioritarios para ambas administraciones





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