La presidenta Claudia Sheinbaum anuncia la creación de escuelas de fútbol en México

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que la Federación Mexicana de Fútbol acudió a su llamado para que haya escuelas de fútbol por parte de todos los equipos de la Liga MX. La inauguración del Mundial está programada para el jueves y la presidenta considera que la creación de escuelas de fútbol para niñas y niños en México es un paso importante hacia la promoción del deporte en el país.

Esta mañana desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la Federación Mexicana de Fútbol acudió a su llamado para que haya escuelas de fútbol por parte de todos los equipos de la Liga MX.

En presencia de los dueños de los equipos y de algunos representantes de quienes no pudieron asistir, la presidenta expresó su agradecimiento por la receptividad a su llamado. La inauguración del Mundial está programada para el jueves y la presidenta considera que la creación de escuelas de fútbol para niñas y niños en México es un paso importante hacia la promoción del deporte en el país.

Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y Presidente Ejecutivo de la Liga MX, destacó la importancia de la creación de escuelas de fútbol en todo el país, considerándola un gran legado de la Copa del Mundo para las y los niños del país. La presidenta y los representantes de la FMF y la Liga MX están trabajando juntos para hacer realidad este proyecto y promover el fútbol en México





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