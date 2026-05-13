La presidenta Claudia Sheinbaum asegura presencia de cuerpos del gobierno en Chilapa para pacificar mediante el diálogo

La mandataria Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo es que los cuerpos del gobierno permanezcan en Chilapa para pacificar mediante el diálogo y generar una condición de paz y desarrollo en esa parte del estado de Guerrero. Además, se liberaron los tres bloqueos mediante el diálogo y se permitió que un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa y la Comisión de Víctimas ingrese a las comunidades. También se acercaron representantes de la Secretaría de Gobierno estatal y se les trasladaron a los hospitales a las personas lesionadas. Al final de la semana, tanto el gobierno federal como el estatal se trasladarán a las comunidades para revisar personalmente la situación en la que se encuentran las personas desplazadas.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el objetivo es que los cuerpos del gobierno permanezcan en Chilapa para pacificar mediante el diálogo y generar una condición de paz y desarrollo en esa parte del estado de Guerrero.

Además, se liberaron los tres bloqueos mediante el diálogo y se permitió que un grupo de la Guardia Nacional, la Defensa y la Comisión de Víctimas ingrese a las comunidades. También se acercaron representantes de la Secretaría de Gobierno estatal y se les trasladaron a los hospitales a las personas lesionadas.

Al final de la semana, tanto el gobierno federal como el estatal se trasladarán a las comunidades para revisar personalmente la situación en la que se encuentran las personas desplazada





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