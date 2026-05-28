La presidenta Claudia Sheinbaum destacó 12 buenas noticias que muestran la fortaleza de la economía mexicana, que según ella, contrarrestan la baja calificación emitida por las calificadoras.

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó 12 buenas noticias que muestran la fortaleza de la economía mexicana, que según ella, contrarrestan la baja calificación emitida por las calificadoras.

Según Sheinbaum, hay argumentos sólidos que demuestran que México va muy bien en medio de circunstancias difíciles a nivel mundial. La presidenta aseguró que la inversión pública y mixta en el segundo semestre de 2026 se va a notar, lo que mejorará la situación económica del país.

Entre las buenas noticias, se encuentran el récord en inversión extranjera directa en el primer trimestre de 2026, el desempleo de solo 2.5%, la creación de medio millón de empleos y el abril con más alto empleo formal de la historia. Además, la inflación se redujo y las tasas de interés también disminuyeron, gracias a los acuerdos contra la inflación y la carestía para la canasta básica, la gasolina y el diésel.

El peso está fuerte, el tipo de cambio se ubicó en 17.40 y México es uno de los países con el precio más bajo en las gasolinas, a pesar del aumento en el precio del petróleo por la guerra de Irán. La deuda de los requerimientos financieros del sector público se ubicó en 50.3% al cierre del primer trimestre de 2026, pero se ha reducido en comparación con años anteriores.

El salario mínimo aumentó y la pobreza laboral se encuentra en su mínimo histórico. Pemex redujo su deuda en 20 mil millones de dólares, lo que permitió mejorar su calificación crediticia.

Además, se aprobó la Ley para la Inversión, que acelerará la inversión pública mixta en el segundo semestre de 2026, y se creó la Oficina de Inversión desde la Presidencia para facilitar la inversión privada. La sanción expone riesgos en juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos que no cumplían las normas de seguridad del consumidor de la UE.

La revisión del TMEC se formaliza de manera bilateral, sin incluir a Canadá, país que también llevará a cabo reuniones con Estados Unidos y México a nivel bilateral y eventualmente las sesiones serán trilaterales





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