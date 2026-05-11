La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció durante la conmemoración del 10 de Mayo en Cajeme, Sonora, donde hizo un reconocimiento a las madres, especialmente a su mamá. La mandataria lanzó consignas en combate a prácticas de exclusión y desigualdad. Además, últimas semanas en vísperas del Día de la Madre, colectivos de buscadoras hicieron un llamado al gobierno de Sheinbaum a no ignorar su demanda de auxilio para encontrar a sus hijos y aceptar el apoyo internacional para frenar las desapariciones.

Noticias en Español La presidenta Claudia Sheinbaum aprovechó la commemoración del 10 de Mayo para reivindicar el papel de las madres mexicanas y pedir un cambio que elimine el machismo, la discriminación y el clasismo en el país.

Desde Cajeme, Sonora, donde encabezó la entrega de tarjetas del programa Mujeres Bienestar, hizo un reconocimiento a las madres, particularmente a su máma, Annie Pardo, a quien dijo que vería esta tarde. Horas antes, desde sus redes sociales, la mandataria sostuvo que México debe reconocer el trabajo de cuidados que millones de mujeres realizan a diario en sus hogares.

"Es tiempo de mujeres y nos toca reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidadós que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México msí justo y msí feliz para todas", expresó la presidenta y además deseó que las madres mexicanas reciban "cariño, alegria y dicha" junto a sus familias





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