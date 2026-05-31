La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados desestima petición de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, rechazó una petición de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, por no haber sido ratificada en los términos formales establecidos. La resolución ocurre en medio de la confrontación política entre Campos y el gobierno federal, derivado de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República sobre un operativo antidrogas realizado en Chihuahua a mediados de abril.

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán , informó que los promoventes de una petición de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván , contaban con tres días para ratificar la petición en términos formales.

Una vez que no se ha ratificado, no se tiene por presentada la solicitud. La resolución ocurre en medio de la confrontación política entre Campos y el gobierno federal, derivada de la investigación abierta por la Fiscalía General de la República sobre un operativo antidrogas realizado en Chihuahua a mediados de abril.

La gobernadora Campos cuestionó presuntas "complicidades" del actual gobierno con grupos criminales, mientras que Fox llamó a evitar que una sola fuerza política obtenga mayoría legislativa en las elecciones de 2027





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