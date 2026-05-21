La presidenta de México anuncia plan integral para el oriente del Estado de México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció un plan integral para el oriente del Estado de México, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población y combatir la pobreza y la marginación. El plan incluye la construcción de parques lineales, la modernización del transporte urbano y el desarrollo de infraestructura hidráulica para agua potable, drenaje y mejora de la infraestructura vial.

El oriente del Estado de México ha experimentado un crecimiento desordenado y caótico durante varias décadas del siglo XX, debido a prácticas sociales y política s corruptas que generaron una expansión masiva y sin planes de desarrollo urbano.

Esto ha llevado a la invasión, venta o expropiación de terrenos de manera permanente e irrefrenable, configurando la condición actual de los 10 principales municipios del oriente de la zona. Una fotografía aérea de la zona oriente del Estado de México ilustra categóricamente el crecimiento habitacional, la ausencia de planeación urbana y la carencia absoluta de zonas verdes o áreas ecológicas.

La población de esta zona metropolitana del Valle de México, que incluye a los municipios de La Paz, Valle de Chalco, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Ixtapaluca, Ecatepec y Tlalnepantla, vive en condiciones de pobreza y falta de oportunidades para alcanzar una calidad de vida comparable con estándares internacionales aceptables. La llegada de la Cuarta Transformación en 2018 y la campaña presidencial de la doctora Claudia Sheinbaum en 2024 han llevado a la atención prioritaria a la región oriente del Estado de México, con compromisos de apoyo para iniciar la dignificación urbana, social, educativa, cultural, deportiva y de salud de su población.

El 1 de octubre, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo presentó sus 100 compromisos de gobernabilidad para el sexenio, destacando la atención prioritaria a la región oriente del Estado de México. El 12 de octubre de 2024, se hizo público el compromiso de impulsar un plan integral que transforme la vida de la población, combata la falta de oportunidades, la marginación y la pobreza, mediante un proyecto de políticas públicas centradas en lo esencial para elevar la calidad de vida en: educación, salud, vivienda, iluminación mediante senderos seguros, regularización del suelo y de viviendas, construcción de parques lineales, modernización del transporte urbano y desarrollo de infraestructura hidráulica para agua potable, drenaje y mejora de la infraestructura vial.

La inversión aproximada calculada para el sexenio 2024-2030 es de 76 mil millones de pesos. La presidenta de México Claudia Sheinbaum designó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, como coordinadora de la construcción de este plan y a un servidor, como coordinador operativo, con el fin de orientar los trabajos y evitar el espontaneísmo, el voluntarismo o la omisión





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