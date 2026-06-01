La Presidenta de México busca mantener una buena relación con Estados Unidos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que busca mantener una buena relación con Estados Unidos y que los sectores de ultraderecha estadounidense son los que promueven la confrontación con México.

La Presidenta de México , Claudia Sheinbaum Pardo , afirmó que busca mantener una buena relación con Estados Unidos y que los sectores de ultraderecha estadounidense son los que promueven la confrontación con México .

Aseguró que el objetivo de su gobierno es mantener una buena relación con Estados Unidos y con todas sus áreas de trabajo. La mandataria señaló que los intentos de confrontación provienen de sectores de la ultraderecha estadounidense, que buscan deteriorar la relación bilateral por razones ideológicas, en alianza con grupos de extrema derecha en México.

Sheinbaum retomó un fragmento de la Encíclica del Papa León XIV, en el que se aborda el impacto de la Inteligencia Artificial y las tecnologías digitales en la justicia social. Citó que un orden social justo en la era digital debe garantizar acceso igualitario a oportunidades, proteger a los más vulnerables, oponerse al odio y la desinformación, y someter a control público el uso de datos y tecnologías.

La Presidenta reflexionó sobre el planteamiento del Pontífice y cuestionó si los avances tecnológicos responden realmente al progreso de la humanidad o a intereses particulares. En su intervención, Sheinbaum destacó que México continuará defendiendo su soberanía y que la relación bilateral debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación. Señaló que, pese a las presiones externas, el país mantiene un diálogo constante con las instituciones estadounidenses para garantizar acuerdos que beneficien a ambas naciones.

Asimismo, subrayó que la transformación que encabeza en México busca enfrentar los retos globales con una visión humanista, donde la justicia social y la dignidad de las personas estén por encima de intereses económicos o ideológicos





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

México Estados Unidos Claudia Sheinbaum Pardo Ultraderecha Confrontación

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cae ‘El Repollo’, presunto operador de Cárteles Unidos buscado por Estados UnidosEn Michoacán

Read more »

El gobierno de Estados Unidos y sus acusaciones contra MéxicoLa presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, acusó a Estados Unidos de utilizar la información sobre narcopolítica para influir en las elecciones de 2026 y de llevar a cabo una operación política para mangonear las próximas elecciones en México.

Read more »

La Presidenta de México endurece su mensaje contra las acciones de Estados UnidosLa Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elevó el tono de su discurso contra las acciones de Estados Unidos y endureció su mensaje. Advirtió que México no aceptará presiones externas y que la cooperación no significa injerencia, subordinación ni permiso para que oficinas extranjeras presionen a instituciones mexicanas.

Read more »

Sheinbaum descarta que Trump 'encabece ataques contra México'La Presidenta aseguró que su gobierno quiere una buena relación con Estados Unidos

Read more »