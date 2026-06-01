La Presidenta de México endurece su mensaje contra las acciones de Estados Unidos

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, elevó el tono de su discurso contra las acciones de Estados Unidos y endureció su mensaje. Advirtió que México no aceptará presiones externas y que la cooperación no significa injerencia, subordinación ni permiso para que oficinas extranjeras presionen a instituciones mexicanas.

La Presidenta de México , Claudia Sheinbaum , elevó el tono de su discurso contra las acciones de Estados Unidos y endureció su mensaje. Advirtió que México no aceptará presiones externas y que la cooperación no significa injerencia, subordinación ni permiso para que oficinas extranjeras presionen a instituciones mexicanas.

También acusó a políticos, comentaristas y sectores de la derecha mexicana de acudir al extranjero para hablar mal del país y solicitar intervención externa. La mandataria sostuvo que durante más de tres décadas se gobernó para una minoría y que los gobiernos anteriores entregaron riqueza pública, permitieron privilegios y abrieron espacio a decisiones dictadas desde el exterior.

Sheinbaum Pardo también cuestionó la autenticidad de los intereses extranjeros en el combate a la delincuencia organizada y criticó a sectores de la ultraderecha estadounidense por utilizar a México para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026. La jefa del Ejecutivo federal insistió en que México es un país libre, independiente y soberano y que la relación bilateral debe sostenerse en el intercambio de información y el trabajo conjunto contra problemas comunes





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