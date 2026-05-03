La Presidenta Reafirma el Compromiso de No Represión y Promueve la Restitución de Tierras en Atenco

La Presidenta de México enfatizó que su gobierno no reprimirá al pueblo y celebró la restitución de tierras en el caso Atenco, un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Criticó a administraciones anteriores por priorizar los intereses de unos pocos y reafirmó su compromiso con la 'cuarta transformación' del país.

La Presidenta de México reafirmó un compromiso fundamental con la ciudadanía, declarando con firmeza que bajo su administración, las fuerzas policiales y la Guardia Nacional no recurrirán a la represión contra el pueblo mexicano.

Esta declaración resonó durante un evento oficial conmemorativo del caso Atenco, un episodio doloroso en la historia reciente del país que simboliza la lucha por la justicia y los derechos humanos. La mandataria vinculó directamente este compromiso con la superación de prácticas gubernamentales del pasado, acusando a administraciones anteriores de priorizar los intereses de una minoría privilegiada en detrimento del bienestar general.

El conflicto de Atenco, según explicó, tiene raíces que se remontan a 2001, con la propuesta inicial de construir un aeropuerto en la zona. Esta iniciativa, impulsada durante un gobierno anterior, generó una fuerte oposición por parte de las comunidades locales, quienes temían el despojo de sus tierras y la afectación de su forma de vida.

La Presidenta enfatizó que el modelo de desarrollo implementado en ese entonces se caracterizó por el despojo y la marginación, contrastándolo con el enfoque actual de su gobierno, que busca la restitución de derechos y el diálogo como herramientas para la resolución de conflictos. La restitución de 54 hectáreas, resultado de una consulta popular promovida por el anterior Presidente, fue presentada como un ejemplo tangible de este nuevo paradigma.

La mandataria subrayó que donde antes existía el despojo, ahora se busca la restitución de tierras, y donde antes prevalecía la represión, ahora se promueve el diálogo y la escucha activa de las demandas ciudadanas. Esta transformación, según su visión, representa un cambio profundo en la forma de gobernar, alejándose de las prácticas autoritarias del pasado y acercándose a una administración más sensible y receptiva a las necesidades del pueblo.

La Presidenta relató un episodio reciente que ilustra este cambio de paradigma. Antes del evento conmemorativo, mantuvo un diálogo directo con manifestantes que bloqueaban una carretera, exigiendo acceso al agua y la devolución de tierras. Este encuentro, según su relato, demuestra la disposición de su gobierno a escuchar y atender las demandas de la ciudadanía, incluso cuando estas se manifiestan a través de la protesta social.

En contraste con administraciones anteriores, que recurrían a la fuerza para disolver las manifestaciones, su gobierno opta por el diálogo y la negociación como mecanismos para encontrar soluciones justas y equitativas. La mandataria aprovechó la ocasión para criticar a los llamados “conservadores”, a quienes acusó de haber utilizado el poder para beneficiar a una élite económica y reprimir a la población.

Según su perspectiva, estos grupos políticos representan un obstáculo para el progreso social y la justicia, y su gobierno se propone superar sus políticas y prácticas. El acto conmemorativo fue enmarcado dentro del proyecto de la “cuarta transformación”, una iniciativa política que busca transformar profundamente el país en todos los ámbitos, desde la economía hasta la política y la cultura.

La Presidenta vinculó esta transformación con las luchas históricas del país por la soberanía, la justicia social, la libertad y la democracia, desde la Independencia hasta la Revolución mexicana. En su discurso, enfatizó que su gobierno se inspira en los ideales de los héroes nacionales y se compromete a continuar su legado de lucha por un México más justo y equitativo.

La cuarta transformación, según su visión, no es solo un proyecto político, sino un movimiento social que busca empoderar a los ciudadanos y construir un país más democrático y participativo. El caso Atenco, recordó la Presidenta, es un símbolo de la lucha por los derechos humanos en México.

Los eventos ocurridos los días 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco y Texcoco, en el Estado de México, son un recordatorio de las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron las comunidades locales. Organismos internacionales documentaron la detención ilegal, los abusos sexuales, la tortura y otras formas de violencia contra 11 mujeres que participaban en las manifestaciones.

Estos hechos, según la mandataria, no pueden quedar impunes y su gobierno se compromete a garantizar que se haga justicia para las víctimas. Reiteró su compromiso de mantener una cercanía constante con la ciudadanía y de atender sus demandas con prontitud y eficacia. Subrayó que su gobierno no traicionará al pueblo y que trabajará incansablemente para construir un México más justo, democrático y próspero para todos.

La Presidenta enfatizó que la memoria del caso Atenco debe servir como un recordatorio constante de la importancia de defender los derechos humanos y de prevenir la represión. Su gobierno, afirmó, se compromete a garantizar que nunca más se repitan los hechos ocurridos en Atenco y que se protejan los derechos de todos los ciudadanos.

La restitución de tierras y el diálogo con las comunidades afectadas son, según su visión, pasos fundamentales para sanar las heridas del pasado y construir un futuro más justo y equitativo para todos los mexicanos. El evento concluyó con un llamado a la unidad y a la reconciliación, con el objetivo de construir un país donde todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad y libertad





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