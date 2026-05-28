La presidenta Sheinbaum busca proteger las elecciones de una posible intervención desde Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum busca proteger las elecciones de una posible intervención desde Estados Unidos, un país con un largo historial de injerencias en gobiernos de América Latina.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca proteger las elecciones de una posible intervención desde Estados Unidos , un país con un largo historial de injerencias en gobiernos de América Latina.

Desde sus primeros meses como jefa del Ejecutivo mexicano, Sheinbaum advirtió esta posibilidad y en febrero de 2025 presentó una iniciativa para modificar el artículo 40 de la Constitución para rechazar algún tipo de intervención extranjera. Hoy, 15 meses después, respalda la reforma para anular comicios cuando se demuestre la intervención desde el exterior. La iniciativa busca fortalecer la soberanía de México y garantizar que ningún gobierno, organización o interés externo influya en la voluntad democrática del país.

Sheinbaum ha puesto en duda que sea directamente Trump quien busque intervenir en las elecciones mexicanas y lo atribuyó a gente cercana que ve los ataques a México como una estrategia frente a las elecciones intermedias que tienen en noviembre en Estados Unidos. La presidenta ha advertido que México no es una piñata de nadie y que no permitirá que nadie interfiera en sus elecciones.

La iniciativa de causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera busca anular comicios cuando se demuestre la intervención desde el exterior. La reforma se discute en el periodo extraordinario del Congreso, junto con la reforma electoral presentada para frenar las "narcocandidaturas" en las elecciones. La presidenta Sheinbaum ha expresado su apoyo a la iniciativa y ha advertido que México no permitirá que nadie interfiera en sus elecciones.

La reforma busca garantizar que los mexicanos decidan sus propias elecciones y que ningún gobierno o organización externa influya en la voluntad democrática del país. La presidenta Sheinbaum ha advertido que México no es una piñata de nadie y que no permitirá que nadie interfiera en sus elecciones. La reforma busca fortalecer la soberanía de México y garantizar que ningún gobierno, organización o interés externo influya en la voluntad democrática del país.

La presidenta Sheinbaum ha expresado su apoyo a la iniciativa y ha advertido que México no permitirá que nadie interfiera en sus elecciones. La reforma busca garantizar que los mexicanos decidan sus propias elecciones y que ningún gobierno o organización externa influya en la voluntad democrática del país. La presidenta Sheinbaum ha advertido que México no es una piñata de nadie y que no permitirá que nadie interfiera en sus elecciones.

La reforma busca fortalecer la soberanía de México y garantizar que ningún gobierno, organización o interés externo influya en la voluntad democrática del país





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