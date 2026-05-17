La presidenta Sheinbaum denunció los excesos del neoliberalismo en la entrega de la Universidad Rosario Castellanos y denunció la violación de la soberanía nacional

Claudia Sheinbaum denunció durante la entrega del nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos los excesos del neoliberalismo y la exclusión de ciertas clases sociales en la educación. Afirmó que los corruptos de antes no pueden robar la transformación al pueblo de México y que ninguna persona honesta puede esconderse bajo el halo de la 4T. Se refirió a la corrupción y la exclusión como ilícitos y denunció el intento del neoliberalismo de recuperar elिपto con el retorno de los corruptos al gobierno. En su pieza, también denunció la violación de la soberanía nacional por parte de Maru Campos.

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró en Kanasín, Yucatán, la Universidad Rosario Castellanos durante la entrega del nuevo plantel de la Universidad Rosario Castellanos , en la que criticó los excesos del periodo neoliberal.

Durante la entrega, advirtió que 'los corruptos de antes no robarán la transformación al pueblo de México' y que 'ninguna persona que no sea honesta, que no sea honrada, puede esconderse bajo el halo de la 4T'. Ante estudiantes, denunció los excesos del neoliberalismo y la exclusión de ciertas clases sociales en la educación.

Afirmó que 'la transformación se sustenta en la fuerza social del movimiento, pues en estos tiempos las decisiones ya no las toman las élites, ni obedecen a intereses económicos externos' y que 'el acceso a la salud y la vivienda son derechos del pueblo de México'. Además, supervisó los avances en obras del ramal del Tren Maya y inauguró el hospital naval de Yukalpetén, en Progreso.

Desde la capital de Chihuahua, Ariadna Montiel denunció la violación de la soberanía nacional por parte de Maru Campos y convocó a recopilar firmas para una demanda en contra de la mandataria panista.





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