La Prisión Preventiva Oficiosa: Una Desigualdad Sistémica en México

La controversia por acusaciones de corrupción a funcionarios mexicanos expone la contradicción entre el discurso garantista del gobierno y la realidad de la prisión preventiva oficiosa, que afecta desproporcionadamente a los más vulnerables.

La reciente controversia desatada por las acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos, presuntamente vinculados a actos de corrupción , ha puesto de manifiesto una profunda paradoja en el sistema de justicia mexicano .

Mientras la presidenta defiende el principio de que no debe haber detención sin pruebas, un ideal garantista que en teoría resulta impecable, la realidad cotidiana en México es diametralmente opuesta para la gran mayoría de sus ciudadanos. La persistencia y expansión de la prisión preventiva oficiosa, una figura legal regresiva, permite el encarcelamiento de individuos sin un debido proceso, sin un análisis individualizado de sus casos y sin la necesidad de demostrar riesgos procesales concretos.

Esta práctica, que se ha ampliado bajo los últimos dos gobiernos que se autodenominan de izquierda, se traduce en una pena anticipada, violando la presunción de inocencia y despojando a los jueces de su función esencial de valorar la proporcionalidad en cada caso. Los datos revelan una situación alarmante: según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2025, más de un tercio (36.3%) de las personas privadas de libertad se encuentran en prisión sin haber sido condenadas.

Esta no es una falla accidental del sistema, sino su funcionamiento intrínseco. La prisión preventiva oficiosa no ha demostrado ser efectiva en la reducción de la delincuencia ni en la mejora de la seguridad pública.

En cambio, ha consolidado un sistema que afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables: aquellos que carecen de recursos económicos para una defensa adecuada, quienes no cuentan con redes de apoyo y quienes son considerados fácilmente reemplazables por el aparato punitivo. En los últimos años, lejos de ser cuestionada, esta figura se ha fortalecido, ampliando el catálogo de delitos que la justifican e introduciendo conceptos ambiguos, como aquellos que afectan el “libre desarrollo de la personalidad”, permitiendo interpretaciones excesivamente amplias y arbitrarias.

Además, se han implementado cambios que limitan la capacidad de los jueces para interpretar la ley, obligándolos a aplicarla de manera literal, promoviendo una obediencia jurisdiccional ciega en lugar de un criterio fundamentado. El resultado es un sistema penal cada vez más automatizado, más punitivo y menos justo. Las consecuencias de esta realidad no son meramente abstractas; tienen un impacto devastador en la vida de las personas encarceladas y en la estabilidad emocional de sus familias.

El encarcelamiento profundiza la precariedad económica, rompe las redes de cuidado y perpetúa los ciclos de exclusión social. Numerosos casos han documentado denuncias de tortura, falta de información sobre los derechos de los detenidos y procesos judiciales sin una defensa adecuada. Mientras que la prisión preventiva es la norma para las personas de bajos recursos, un gobernador con poder político y económico difícilmente enfrentará esta realidad.

No teme a la prisión automática, ni a la arbitrariedad, ni al sistema que, en teoría, debería alcanzarlo. Por lo tanto, la afirmación de que en México nadie es detenido sin pruebas es imprecisa y profundamente desigual, ya que la detención sin pruebas es una práctica común, pero selectiva. La justicia, en este contexto, se convierte en un privilegio, no en un derecho universal





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